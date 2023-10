Paris (www.aktiencheck.de) - Ob das der Start der Jahresendrally ist, bleibt abzuwarten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei aber: Seit Wochenbeginn sei der US-Aktienmarkt - gemessen am Dow Jones Industrial Average - binnen vier Tagen um knapp 800 Punkte gestiegen. Unterstützung habe es dabei vor allem vom Anleihemarkt gegeben, wo die Renditen zur Wochenmitte deutlich gesunken seien. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen sei auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gefallen. Zur Stimmungsaufhellung hätten auch die jüngsten Wirtschaftsdaten beigetragen. Das starke Plus von 1,2 Prozent beim Auftragseingang im August lasse hoffen, dass die US-Konjunktur möglicherweise doch der weithin befürchteten Rezession entgehen könne. Selbst das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank habe die Marktteilnehmer an der Wall Street nicht verunsichern können - und dies, obwohl eine Mehrheit der Währungshüter eine weitere Zinsanhebung für möglich halte.Dass die Leitzinsen tatsächlich noch einmal erhöht würden, scheine aber nicht in Stein gemeißelt. "Eine große Mehrheit der Teilnehmer schätzte die künftige Entwicklung der Wirtschaft weiterhin als höchst ungewiss ein", habe es in der Mitschrift der FED-Sitzung geheißen. Ein weiterer Grund der jüngsten Dow Jones-Stärke: Der Markt sei überverkauft und könnte gegen den Strom schwimmende Anleger dazu verleiten, neue Engagements einzugehen. Dafür spreche auch der Fear and Greed Index. Das Stimmungsbarometer habe mit zuletzt 27 Punkten nur drei Zähler vom Bereich "extreme Angst" entfernt gestanden. Bestimmend für die weitere Marktverfassung dürfte nicht zuletzt die bereits anlaufende Berichtssaison werden. Falle sie gut aus, bestünden Chancen auf eine Jahresendrally. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)