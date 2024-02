Der globale Innovationsindex 2023, der World Intellectual Property Organization (WIPO), liste die Vereinigten Staaten nach der Schweiz und Schweden auf Platz drei der innovativsten Volkswirtschaften der Welt. Im Hinblick auf die Größe des Inlandsmarkts seien die USA weitgehend konkurrenzlos. Wer sich auf dem US-Markt durchgesetzt habe, bringe bereits ein großes Absatzvolumen mit sich und sei auf dem Weltmarkt ebenfalls gut positioniert.



Wenn es darum gehe, Kapital aus ihrem Wissen zu schlagen, hätten die USA laut dem WIPO-Innovationsindex ebenfalls einen deutlichen Vorsprung auf ihre Verfolger. Innovative Gründer und Entwickler würden von einem leichten Zugang zu Risikokapital profitieren. Gute Infrastrukturbedingungen sowie innovative Cluster und eine seit Jahren sinkende Unternehmenssteuerlast in den USA würden Kapitalgeber anlocken.



Diese Faktoren würden zur ausgeprägten Innovationskraft im IT-Sektor beitragen, die sich am Kapitalmarkt abzeichne. Der sektorale Vergleich der USA mit Europa offenbare die große Bedeutung des IT-Sektors in der US-amerikanischen Volkswirtschaft, der mit ca. 30 Prozent im MSCI USA Index vertreten sei. Der europäische MSCI-Index weise dagegen nur eine knapp 8-prozentige Gewichtung des IT-Sektors aus.



Seit 1999 habe die Eigenkapitalrendite von US-Werten laut MSCI-Indexdaten mit durchschnittlich fast 14 Prozent die Eigenkapitalrenditen europäischer Werte um über 3 Prozentpunkte geschlagen. Zuletzt sei die Diskrepanz auf aktuell stolze 5 Prozentpunkte angestiegen. Auch wachstumsseitig könnten die USA überzeugen: Die Gewinne pro Aktie seien in den USA seit 1969 deutlich stärker als in Europa gestiegen. In diesem Jahr würden die Unternehmensgewinne laut Factset Schätzungen in den USA mit knapp 11 Prozent wieder deutlich kräftiger zulegen als in Europa (4 Prozent).



Unsere Portfoliomanager suchen systematisch nach Aktien, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren könnten, so die Experten von ODDO BHF. Zu diesen langfristigen Trends würden beispielsweise Künstliche Intelligenz, Halbleiterwachstum, Cloud Computing, Elektrifizierung/Dekarbonisierung, Medizintechnik und transformative Medizin zählen. Eine Vielzahl von Unternehmen wie Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F), Amazon, Vertex (ISIN US92532F1003 / WKN 882807), Thermo Fisher und Amphenol (ISIN US0320951017 / WKN 882749), die von diesen und anderen langfristigen Trends profitieren würden, seien in den USA beheimatet. (05.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, kommentiert wöchentlich was die Märkte bewegt.In seinem aktuellen CIO View blicke er auf die möglichen Konsequenzen einer zweiten Amtsperiode für Donald Trump. Für langfristige Investoren bleibe der US-Aktienmarkt aufgrund der großen Innovationskraft, der attraktiven Eigenkapitalrenditen und der hohen Wachstumschancen ein guter Ort, Kapital anzulegen - unabhängig davon, wer die Wahlen im November 2024 gewinnen werde.Trump drohe mit höheren Zöllen, einer Kehrtwende in der US-Außenpolitik (Stichwort: NATO) sowie einer Renaissance fossiler Brennstoffe. Ein klarer Verlierer einer solchen US-Politik wäre Europa, da dann größere Lasten für den Ukraine-Konflikt und die eigene Verteidigung von europäischen Steuerzahlern zu leisten wären und Europa unter höheren Zöllen leiden würde. Der Unterschied zwischen den Energiekosten, die schon heute in Deutschland und Europa deutlich höher seien als in den USA, würde sich weiter ausdehnen und die relative Wettbewerbsfähigkeit Europas zusätzlich belasten. Europa wäre einer der großen Verlierer einer erneuten Wahl Trumps.