Die veränderten Zinserwartungen würden sich laut Goldman Sachs auch in den Bewertungen für US-Aktien bemerkbar machen. Unter Berücksichtigung der höheren Zinsen unterstütze das hauseigene Bewertungsmodell nur noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15. Vorher habe dieser Wert bei 18 gelegen. Dies impliziere den Goldmännern zu Folge ein Jahresendziel von 3.600 Punkten für den S&P 500.



Analyst David Kostin schreibe, dass ein Großteil der Bankkunden aus dem Investmentbereich eine harte Landung der US-Wirtschaft für unausweichlich halte. Die meisten würden ihren Fokus nun auf das Timing, dem Umfang und die Dauer einer potenziellen Rezession legen sowie auf infrage kommende Investmentstrategien.



Goldman Sachs empfehle sich defensiv zu positionieren. Bevorzugt werden sollten Qualitätswerte mit starken Bilanzen, hoher Kapitalrendite und stabilen Umsatzwachstum.



Anleger befänden sich in einem schwierigen Marktumfeld. Jetzt gelte es Ruhe zu bewahren und keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Schließlich sei der Aktienmarkt weniger einem Sprint, sondern viel mehr einem Marathon gleichzusetzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt dominieren die Bären - die wichtigen Indices haben seit Jahresbeginn zwischen 18,5 und 30,7 Prozent an Wert verloren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Goldman Sachs traue den US-Aktien in den letzten drei Monate des Jahres auch nicht mehr viel zu. Das alte Kursziel für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) von 4.300 Punkten sei kräftig gesenkt worden.Als Grund für den düsteren Ausblick führe Goldman die aggressive Politik der amerikanischen Notenbank an. Angesichts der enormen Zinssteigerungen seien die Schätzungen seitens der US-Bank zu optimistisch gewesen. Goldman rechne nun im November mit einer weiteren Zinsanhebung um 75 Basispunkte. Im Dezember sollten es dann 50 sein, bevor im Februar mit einer Erhöhung um weitere 25 Basispunkte der Leitzins zwischen 4,50 Prozent und 4,75 Prozent seinen Höhepunkt erreichen solle.