Um langfristig zu überleben und zu wachsen, müssten Unternehmen nach Ansicht der Experten entscheiden, wie sie Technologien nutzen und einsetzen würden, denn technologiebasierte Themen dürften auch in den kommenden Jahren für Rückenwind sorgen. So könnten beispielsweise Unternehmen profitieren, die zur Verbesserung der Produktivität, des digitalen Wandels und der Konnektivität in allen Wirtschaftsbereichen beitragen würden.



Die Experten würden glauben, dass die Nachfrage nach Halbleitern weiter steigen werde, unter anderem durch die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Energieerzeugung, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen und KI-Anwendungen. Sie seien auch weiterhin der Meinung, dass alle Unternehmen danach streben würden, produktiver und flexibler zu werden, und dies erfordere kontinuierliche Investitionen in Software.



Die bereits erwähnte Ausrichtung auf Wachstums- und Technologieunternehmen habe sich für die US-Märkte im Vergleich zu anderen Regionen des Weltmarkts langfristig ausgezahlt. In einer Zeit, in der das Wachstum geringer und die Kreditaufnahme für Unternehmen teurer zu werden scheine, könnte sich eine Allokation in US-Aktien lohnen.



Nach einem schwierigen Jahr 2022 habe sich der US-Markt als widerstandsfähig erwiesen, und die Experten seien der Meinung, dass er angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten auch weiterhin positiv verlaufen könne. Da sich die Unternehmen auf höhere Zinsen einstellen würden und die Inflation nachlasse, dürfte die Gewinnentwicklung nun der Schlüssel zum Marktwachstum sein. Obwohl die Experten mit einer volatilen und holprigen Phase rechnen würden, seien sie in Bezug auf die Gewinnentwicklung für das restliche Jahr 2023 und bis 2024 hinein optimistisch, selbst wenn man von einem langsamen bis flachen Wirtschaftswachstum ausgehe.



Die Gewinnschätzungen hätten sich zwar abgeschwächt, aber die Konsensprognosen für die S&P 500-Gewinne würden immer noch von einem Wachstum in den nächsten zwölf Monaten ausgehen. Darüber hinaus werde für den S&P 500 in den kommenden Jahren ein stärkeres Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) und der Dividenden erwartet als für den MSCI World ex. US und MSCI Europe.



Vor diesem Hintergrund seien die Experten der Meinung, dass US-Aktien in den Portfolios der Anleger eine vielseitige Rolle spielen könnten, insbesondere jetzt, da die Weltwirtschaft mit anhaltender Inflation und unsicheren Wachstumsaussichten zu kämpfen habe. Die Experten würden glauben, dass die Märkte letztlich durch langfristiges, nachhaltiges Gewinnwachstum bestimmt würden, und dass Unternehmen, die ihre Gewinne im Laufe der Zeit steigern könnten, davon profitieren würden. Viele dieser Chancen würden sie heute auf dem US-Markt sehen. (06.09.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - US-Aktien können aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle in den Anlegerportfolios spielen - vor allem in der jetzigen Zeit der anhaltenden Inflation und trüber Wirtschaftsaussichten, so Jeremiah Buckley, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Der US-Aktienmarkt sei der weltweit größte. Auf seine Unternehmen würden über 40% der globalen Marktkapitalisierung entfallen. Es handle sich um einen der zugänglichsten, transparentesten und liquidesten Märkte, und das wirtschaftliche Umfeld der USA habe eine Wachstums- und Innovationskultur begünstigt. Viele der weltweit erfolgreichsten Unternehmen würden daher in den USA sitzen. Diese positive Dynamik führe dazu, dass viele Anleger ein höheres Exposure im US-Aktienmarkt hätten.Der US-Markt unterscheide sich hinsichtlich der Unternehmen, aus denen sich seine Wirtschaft zusammensetze, erheblich von anderen globalen Märkten. So sei der US-Markt beispielsweise stark auf wachstums- und technologieorientierte Sektoren wie Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen ausgerichtet. Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) enthalte mehr als dreimal so viele Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie wie der MSCI World ex. US Index (28,1% gegenüber 8,1%).Darüber hinaus könnten US-Aktien auch Vorteile bieten, die sich speziell auf das derzeitige Umfeld anhaltender/hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit beziehen würden. Aktien, insbesondere Wachstumsaktien, könnten in inflationären Zeiten grundsätzlich als Absicherung dienen, da sie potenziell schneller wachsen würden als die Inflation. Angesichts steigender Arbeitskosten dürften Unternehmen, die von Arbeitskräften unabhängiger seien - wie manche im IT-Sektor -, auch geringerem Lohndruck unterliegen. Gleichzeitig sei die Zunahme der Technologie einer der Hauptfaktoren für die Disinflation der letzten zehn Jahre gewesen. Die jüngste Lohninflation dürfte weitere Investitionen in Effizienz- und Substitutionslösungen zur Senkung der Arbeitskosten fördern, was bestimmten Unternehmen zugutekäme.