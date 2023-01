Angesichts des Drucks, den die FED durch höhere Zinssätze ausübe, könnte die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auch zu einer gewissen Abschwächung des Lohnwachstums führen. Im Moment würden sie jedoch weiterhin die Unternehmenskosten erhöhen, während sie gleichzeitig den Verbrauchern mehr Geld für Ausgaben zur Verfügung stelle. Das Konsumverhalten der Verbraucher habe sich seit der Pandemie konstant gehalten und sei nicht nur durch höhere Löhne, sondern auch durch staatliche Anreize und - bis vor kurzem - durch starke Immobilien- und Kapitalmärkte unterstützt worden.



Die staatliche Förderung habe inzwischen nachgelassen, infolgedessen hätten sich die privaten Ersparnisse verringert. In der Zwischenzeit hätten die höheren Zinsen Auswirkungen auf den Wohnungs- als auch auf den Investitionsanteil der privaten Haushalte. Diese Faktoren könnten zu einem Inflationsrückgang führen, sollten ihre Effekte dieses Jahr auf die Wirtschaft übergreifen.



Die Experten würden davon ausgehen, dass die Verbraucherausgaben vorerst robust bleiben würden. Während die Ausgaben für Güter nach der Pandemie zurückgegangen seien, würden die Ausgaben für Dienstleistungen weiter ansteigen. Vor dem Hintergrund der Bewertungen im Sektor zyklischer Konsumgüter - der in diesem Jahr mit am stärksten betroffen gewesen sei - seien einige Chancen für Investoren mit einer längeren Haltedauer attraktiv geworden.



Im IT-Sektor würden die Experten nach wie vor glauben, dass die digitale Transformation und die Umstellung auf die Cloud sowohl für die Anwender dieser Technologien als auch für deren Anbieter einen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen würden. Daher würden sie weiterhin Investmentmöglichkeiten in der Software- und Dienstleistungsbranche sehen. Technologie-Hardware sei ein Bereich, der aufgrund der schwachen Verkaufszahlen von PCs und der zunehmenden Nachfrage nach Smartphones weniger attraktiv erscheine.



Der Arbeitsmarkt bleibe zwar angespannt, jedoch dürften sich die Umsätze im Bereich Medizintechnik und Dienstleistungen mit einer Verbesserung der Beschäftigungslage im Gesundheitssektor erholen.



Der Energiesektor gehöre in diesem Jahr zu den Spitzenreitern im S&P 500. Es bestünden zwar Bedenken beim Nachfragewachstum und der zunehmenden Regulierung aufgrund der weltweiten Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen, jedoch gebe es eine verbesserte Disziplin beim Kapitalmanagement, was diesen Sektor potenziell interessanter mache.



Die Multiples bei Aktien scheinen sich derzeit in einem vertretbaren Bereich zu befinden, und man werde im kommenden Jahr wahrscheinlich einen Markt erleben, der weniger themenbezogen sei. Statt breiter Aktiengruppen, die aufgrund allgemeiner Trends oder Faktoren vorne lägen, werde die Entwicklung nach Ansicht der Experten eher von der Dynamik auf der jeweiligen Unternehmensebene abhängen. In diesem Markt würden Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, eine effektive Kapitalallokation und die Fähigkeit des Managements, die Kosten einzudämmen, ausschlaggebend für das Wachstum der Unternehmen sein.



Entscheidend dafür werde auch die Fähigkeit sein, die Produktivität der Ressourcen (sowohl der Produktionsmittel als auch der Arbeitskräfte) zu steigern sowie die Kapazitäten effizient zu nutzen. Auch wenn die täglichen Marktschwankungen und die Volatilität mit ziemlicher Sicherheit anhalten würden, werde der Gewinnzuwachs in Zukunft wahrscheinlich davon abhängen, ob die Unternehmen ihre Gewinne anhand dieser Faktoren steigern könnten. (10.01.2023/ac/a/m)





