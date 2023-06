Zu Jahresbeginn hätten sich kleinere Unternehmen erholt, hätten diese Outperformance allerdings wieder eingebüßt, als sich der Markt angesichts der Unsicherheit im Bankensektor wieder auf große Wachstumswerte konzentriert habe. Außerdem hätten die Anleger mit einer möglichen Pause im Straffungszyklus der Zentralbank gerechnet, da diese das Tempo ihrer Zinserhöhungen angesichts der Anzeichen nachlassender Inflation und schwächerer Wirtschaftstätigkeit verlangsamt habe.



Die US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen seien normalerweise an den Konjunkturzyklus gekoppelt. Bisher hätten sie während Rezessionen und in frühen Erholungsphasen besser abgeschnitten als Large Caps, da große Unternehmen im Allgemeinen langsamer auf ein sich veränderndes wirtschaftliches Umfeld reagieren würden. Zudem seien viele Überbewertungen der letzten Jahre bei den Small- und Mid-Caps abgebaut worden, wobei die absoluten Bewertungen immer noch unter den historischen Durchschnittswerten liegen würden und die relativen Bewertungen (im Vergleich zu den Large Caps) weiterhin attraktiv seien. Die Geschäftsmodelle der Small- und Mid-Cap-Unternehmen seien eher auf die USA ausgerichtet und würden möglicherweise von den langfristigen Trends der Umstrukturierung/Deglobalisierung profitieren, seien aber auch weniger anfällig für Schwankungen des US-Dollars.



Angesichts des potenziellen Gegenwinds bei den Unternehmensgewinnen glaube das PCS-Team, dass ein aktiver Ansatz im Small/Mid-Cap-Bereich ratsam sei, um sich auf qualitativ hochwertigere Unternehmen zu konzentrieren und unrentable Unternehmen zu meiden - etwa 25% der Aktien im Russell 2500™ Growth Index würden derzeit kein Geld verdienen. (20.06.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Markt-Timing ist bekanntermaßen schwierig, so die Experten von Janus Henderson Investors.Die historisch günstigen relativen Bewertungen von Small-/Mid-Cap-Unternehmen könnten jedoch einen potenziellen Puffer gegen künftige Ungewissheit bieten. Gleichzeitig würden sie Anlegern ermöglichen, sich für ein sich erholendes Umfeld zu positionieren. So würden die Experten des Portfolio Construction Teams (PCS) von Janus Henderson Investors die derzeitige Marktsituation für Nebenwerte am US-amerikanischen Aktienmarkt bewerten. Nach Meinung des PCS-Teams werde die Tendenz der letzten zehn Jahre zu Large Caps möglicherweise nicht anhalten, da sich die Marktführerschaft verschiebe und sich das makroökonomische Umfeld ändere. Trotz der wirtschaftlichen Ungewissheit sollten Anleger deshalb zumindest eine neutrale Gewichtung von Small/Mid-Caps in Betracht ziehen, um von potenziellen zukünftigen Trends zu profitieren.