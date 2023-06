Meta Platforms (ehemals Facebook) sei ein prominentes Beispiel. Der Social-Media-Riese habe in den letzten Monaten mehrere Entlassungsrunden hinter sich gebracht und sein digitales Werbegeschäft mit KI-Tools zur Verbesserung seiner Systeme für die Zielgruppenwerbung umgestaltet. Diese und andere entschlossene Schritte hätten dazu beigetragen, dass Meta am 26. April einen Umsatzanstieg von 3 Prozent im Jahresvergleich vermelden und damit eine Phase von drei Verlustquartalen beenden konnte, so die Experten der Capital Group.



Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) sei ein weiteres Beispiel für das neu entdeckte Kostenbewusstsein. In den letzten Monaten habe der Streaming-Riese mehrere wichtige Schritte hin zu mehr Effizienz unternommen, darunter die Einführung einer werbeunterstützten Serviceebene, effektive Maßnahmen zur Verhinderung der Weitergabe und Mehrfachnutzung von Passwörtern und Planungen zur Beendigung seines DVD-Verleihgeschäfts.



Auch wenn einzelne technologiefokussierte Unternehmen profitabler würden, bestehe aus Sicht Brauns ein grundlegendes Problem: Es deute wenig auf ein robustes und nachhaltiges Umsatzwachstum hin.



"Wir sehen Gewinnspannen über den Erwartungen, weil Unternehmen plötzlich mehr Kostendisziplin an den Tag legen", erkläre Braun. "Anleger reagieren positiv auf Unternehmen, die sich auf Rentabilität konzentrieren und sie auch erreichen, was in einem Umfeld mit hohen Zinsen eine vernünftige Strategie ist. Die Aktien steigen aber dennoch nicht, weil der Schwerpunkt auf organischem Umsatzwachstum liegt."



Braun sei deshalb skeptisch in Bezug auf die im historischen Vergleich nach wie vor hohen Technologiebewertungen. Anleger sollten auch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in den kommenden Monaten verschlechtern könnte, etwa wenn die USA in eine Rezession fallen sollten. "Wir brauchen eine sanfte Landung, damit die aktuelle positive Entwicklung nachhaltig ist", so Braun.



Unabhängig davon, ob der Big Tech Run weitergehe oder irgendwann auslaufe, sei die aktuelle Entwicklung eindeutig Teil eines größeren Trends zu einer Erweiterung der Möglichkeiten seit dem Beginn des Bärenmarktes Anfang 2022. US-amerikanische Tech-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung würden heute zwar den Aufschwung vorantreiben, im Gegensatz zum größten Teil der vergangenen Dekade seien sie aber längst nicht mehr das einzig interessante Betätigungsfeld für Anleger.



In den letzten anderthalb Jahren seien zuerst die Inflation und dann die Zinsen stark gestiegen. Vor diesem Hintergrund würden verschiedene andere Sektoren und Regionen einen Aufschwung erleben. Dazu würden aus Sicht Brauns der Energie-, Gesundheits- und Industriesektor sowie europäische Aktien gehören - die erstmalig seit vielen Jahren besser abschneiden würden als ihre US-Pendants. In verschiedenen Phasen während der letzten 18 Monate seien traditionell wertorientierte und dividendenausschüttende Aktien stärker gestiegen als wachstumsorientierte Werte. "Das sind gute Nachrichten für aktive Investoren", sage Braun.



"Früher lautete die Devise am Markt schlicht ,entweder/oder‘. Heute haben wir ein wesentlich ausgewogeneres Umfeld", so Braun. "Es geht nicht mehr alles nur in eine Richtung. Das Spektrum der Anlageoptionen hat sich erweitert und umfasst Wachstums- und Qualitätsaktien, den Technologiesektor und Industrieunternehmen. Heute eröffnen sowohl zyklische als auch strukturell orientierte Werte gute Chancen. Für Investoren, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, ist dies ein viel attraktiveres Umfeld als zuvor, mit viel mehr Möglichkeiten." (27.06.2023/ac/a/m)





