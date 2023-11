(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Die USU Software AG habe in den ersten neun Monaten mit einem Umsatzanstieg von 5,3% auf 97,82 (VJ: 92,87) Mio. EUR die 100-Mio.-Marke fast erreicht. Nachdem im ersten Quartal noch ein Umsatzwachstum von +12,6% habe erzielt werden können, sei die Wachstumskurve im zweiten Quartal (+2,8%) und im dritten Quartal (+1,0%) abgeflacht. Dies sei zum einen eine Folge von Auftragsverschiebungen potenzieller Neukunden, die insbesondere in den letzten beiden Quartalen aufgetreten seien. Zum anderen habe sich der Trend zu SaaS-Umsätzen fortgesetzt, der zu einer Verteilung der Umsätze über die Vertragslaufzeit führe.Dementsprechend seien die wiederkehrenden Umsätze (SaaS/Wartung) deutlich auf 31,90 Mio. EUR gestiegen (VJ: 29,10 Mio. EUR) und hätten nun einen Umsatzanteil von 32,6% (VJ: 31,3%). Auch die Beratungserlöse hätten weiterhin vom Digitalisierungstrend profitiert und mit einem Plus von 16,1% auf 61,80 Mio. EUR (VJ: 53,23 Mio. EUR) erneut deutlich zugelegt. Lediglich die Lizenzerlöse hätten aufgrund von Auftragsverschiebungen und dem Trend zu SaaS-Umsätzen mit 3,46 Mio. EUR (VJ: 9,81 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert gelegen.Das EBITDA habe mit 8,43 Mio. EUR (VJ: 11,70 Mio. EUR) trotz der erzielten Umsatzsteigerung unter dem Vorjahreswert gelegen. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung sei der Rückgang der besonders margenstarken Lizenzerlöse gewesen. Darüber hinaus habe die USU Software AG weiterhin in erheblichem Umfang Free Lancer eingesetzt und sei generell von steigenden Personalkosten betroffen gewesen. Auch im Bereich Marketing und Vertrieb habe die verstärkte Präsenz auf Veranstaltungen, Messen etc. zu höheren Kosten geführt. Darüber hinaus seien die F&E-Kosten im Zusammenhang mit der Produktentwicklung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud Management sowie für die zentrale Produktplattform deutlich gestiegen. Schließlich habe die Umsetzung eines Mitarbeiteraktienprogramms zu Sonderaufwendungen in Höhe von 0,35 Mio. EUR geführt.Das USU-Management bestätige die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und erwarte weiterhin einen Umsatz von 132 Mio. EUR bis 139 Mio. EUR und ein EBITDA von 13 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR. Bei der Ergebnisprognose sei jedoch zu beachten, dass diese nunmehr auf Basis des bereinigten EBITDA formuliert sei, d.h. das EBITDA inklusive Sondereffekten aus dem Mitarbeiteraktienprogramm könnte leicht unterhalb dieser Bandbreite liegen. An der mittelfristigen Prognose eines durchschnittlichen organischen Umsatzwachstums von 10% und einer Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf 17% bis 19% würden die Analysten der GBC AG ebenfalls festhalten.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG eine leichte Anpassung des Kursziels auf 29,30 EUR (bisher: 29,60 EUR) ermittelt.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die USU Software-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze USU Software-Aktie:Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:16,35 EUR -0,61% (27.11.2023, 10:49)XETRA-Aktienkurs USU Software-Aktie:16,25 EUR -1,52% (27.11.2023, 09:02)ISIN USU Software-Aktie:DE000A0BVU28WKN USU Software-Aktie:A0BVU2Ticker-Symbol USU Software-Aktie:OSP2Kurzprofil USU Software AG:Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (27.11.2023/ac/a/nw)