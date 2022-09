Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die USU Software-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.09.2022)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 11,8% auf 60,30 Mio. Euro (VJ: 53,93 Mio. Euro) habe die USU Software AG einen neuen Halbjahres-Rekordwert erreicht. Dabei habe sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal sogar beschleunigt. Nachdem im ersten Quartal ein Umsatzanstieg in Höhe von 8,8% erreicht worden sei, habe die Umsatzsteigerung im zweiten Quartal bei 14,9% gelegen. Vor dem Hintergrund der aktuellen eingetrübten konjunkturellen Lage sei es der USU gelungen, sowohl eine Reihe namhafter Neukunden zu gewinnen als auch Folgeaufträge zu generieren (bspw. Versicherungsgesellschaft Verti, Lebensmittelkonzern Emmi, BMW).Zum sichtbaren Umsatzanstieg hätten alle Umsatzgruppen beigetragen. Erwartungsgemäß habe die Gesellschaft einen Anstieg der wiederkehrenden SaaS- und Wartungserlöse in Höhe von 30,5% auf 34,83 Mio. Euro (VJ: 31,99 Mio. Euro) verzeichnet. Gleichzeitig habe sich die Quote der wiederkehrenden Erträge auf 31,3% (VJ: 30,8%) verbessert. Parallel dazu hätten die Beratungserlöse, als Folge des anhaltenden Digitalisierungstrends, um 8,9% auf 34,83 Mio. Euro (VJ: 31,99 Mio. Euro) zugelegt. Überraschend stark sei die Entwicklung der einmaligen Lizenzerlöse gewesen, die trotz des Trends hin zu SaaS-Aufträgen um 21,3% auf 5,82 Mio. Euro (VJ: 4,80 Mio. Euro) zugelegt hätten.Das EBITDA, welches seit 2022 die zentrale Planungs- und Steuerungsgröße darstelle, habe sich vor diesem Hintergrund um 9,1% auf einen neuen Rekordwert von 7,26 Mio. Euro (VJ: 6,66 Mio. Euro) verbessert. Aufgrund der nur konstanten Entwicklung der Mitarbeiter im Bereich "Beratung und Services" habe die Gesellschaft, angesichts der guten Auftragslage, zuletzt verstärkt auf freie Mitarbeiter zurückgreifen müssen, was im Vergleich zum Einsatz des eigenen Personals mit höheren Kosten verbunden sei.Das USU-Management habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie die Mittelfristplanung bestätigt. Unverändert werde dabei mit Umsatzerlösen von 120 bis 125 Mio. Euro und mit einem EBITDA von 14,5 bis 16 Mio. Euro gerechnet. Mittelfristig solle ein durchschnittliches organisches Wachstum von 10% und bis 2024 ein Anstieg der EBITDA-Marge auf 16 bis 18% erreicht werden. Vor dem Hintergrund der Halbjahreswerte liege ein Zielerreichungsgrad von jeweils 50% der unteren Prognosebandbreiten vor.Trotz des konservativen Charakters der Guidance würden die Analysten ihre bisherigen Schätzungen der Geschäftsjahre 2022 bis 2024 unverändert beibehalten. Bei für 2022 von ihnen erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 125,00 Mio. Euro und einem EBITDA in Höhe 16,18 Mio. Euro lägen sie an der jeweils oberen Spanne der Guidance. Auch wenn möglicherweise im laufenden Geschäftsjahr 2022 ein Übertreffen der Guidance und damit ihrer Schätzungen möglich sei, sei nicht auszuschließen, dass Kunden Investitionen verschieben würden, weswegen sie keine Prognoseanpassung vornehmen würden.Auf Basis der unveränderten Prognosen ergebe sich im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells dennoch eine Kurszielreduktion auf 30,75 Euro (bisher: 33,90 Euro). Dies liege ausschließlich an der marktbedingen Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,25% (bisher: 0,40%) und damit der gewichteten Kapitalkosten WACC auf 7,3% (bisher: 6,5%). Der daraus resultierende negative Effekt überwiege den positiven Roll-Over-Effekt, was zur Minderung des Kursziels führe.