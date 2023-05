Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

24,70 EUR -1,59% (04.05.2023, 11:36)



XETRA-Aktienkurs USU Software-Aktie:

24,70 EUR -0,80% (04.05.2023, 11:17)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (04.05.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ende 2022 wurde ChatGPT präsentiert - eine künstliche Intelligenz (AI), die fast alle Fragen und Aufgaben lösen kann, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Das Potenzial von AI sei gewaltig, sei es in der Wirtschaft ("Internet der Dinge 2.0") oder dem privaten Alltag. Die Analysten von Grand View Research würden schätzen, dass der globale AI-Markt von knapp 200 Mrd. Dollar 2022 bis 2030 auf mehr als 1,8 Billionen Dollar anschwellen werde. Von diesem Kuchen wolle sich auch der deutsche Softwareanbieter USU eine Scheibe abschneiden: ChatGPT werde in das eigene Chatbot-Netzwerk USU Bot Universe integriert.Das Technologiekonzept kombiniere viele verschiedene Fach-Chatbots und könne dadurch auch komplexe Kundenservices durchführen. USU Chatbots würden auf die Inhalte einer Wissensdatenbank zugreifen, Themen durch Rückfragen eingrenzen, auf dieser Basis qualitätsgesicherte Antworten liefern und könnten sogar aktiv Funktionen durchführen, beispielsweise Diagnosen oder Buchungen. Die Integration mit ChatGPT-Bots erweitere nun die Einsatzmöglichkeiten und biete konkrete Mehrwerte, wenn es um Aufgaben der Textklassifizierung und der Textgenerierung wenig kritischer Themen gehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze USU Software-Aktie: