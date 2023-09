Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (15.09.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Im ersten Halbjahr 2023 habe die USU Software AG einen organischen Umsatzanstieg in Höhe von 7,6% auf 64,90 Mio. Euro (VJ: 60,30 Mio. Euro) erreicht. Auch wenn dies als ein Erfolg einzustufen sei, angesichts der aktuellen, von einer Investitionszurückhaltung geprägten Lage, bemerke die Gesellschaft längere Verkaufszyklen und sei im zweiten Quartal zunehmend von Projektverschiebungen betroffen gewesen. Daher habe das Umsatzwachstum im zweiten Quartal mit 2,8% deutlich unterhalb des 12,6%-igen Umsatzanstiegs im ersten Quartal gelegen.Die Auftragsverschiebungen hätten in erster Linie zu einem deutlichen Rückgang der Lizenzerlöse auf 2,13 Mio. Euro (VJ: 5,82 Mio. Euro) geführt. Zusätzlich zu den Auftragsverschiebungen werde ein immer größerer Anteil an Neuverträgen in Form von SaaS abgeschlossen, was ebenfalls zulasten der Einmallizenzverkäufe gehe. Folglich hätten sich die SaaS-Umsätze mit +30,5% auf 8,21 Mio. Euro (VJ: 6,66 Mio. Euro) überproportional entwickelt und maßgeblich zum Anstieg der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 12,3% auf 21,19 Mio. Euro (VJ: 18,87 Mio. Euro) beigetragen. Auch das Beratungsgeschäft habe vom fortgesetzten Digitalisierungstrend profitiert und um 18,3% auf 41,19 Mio. Euro (VJ: 34,83 Mio. Euro) ebenfalls sichtbar zugelegt.Aufgrund des sichtbaren Rückgangs der margenstarken Lizenzerlöse weise die USU Software AG, trotz des erreichten Umsatzanstiegs, einen Rückgang des EBITDA auf 5,96 Mio. Euro (VJ: 7,26 Mio. Euro) und damit der EBITDA-Marge auf 9,2% (VJ: 12,0%) aus. Neben dem geringeren Anteil der Lizenzerlöse hätten auch Kostensteigerungen zum operativen Ergebnisrückgang beigetragen. Diese stünden mit dem höheren Personaleinsatz (eigene und freie Mitarbeiter) im Beratungsgeschäft sowie mit dem allgemeinen Lohnkostenanstieg in Verbindung. Darüber hinaus sei die Gesellschaft stärker auf Messen und Veranstaltungen vertreten gewesen und habe die Anwenderentwicklung von KI-Produkten, Cloudmanagement sowie der zentralen Produktplattform vorangetrieben.Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2023 rechne der Unternehmensvorstand für das zweite Halbjahr zumindest mit einem gleichbleibend starken Beratungsgeschäft sowie mit einer weiteren Steigerung der wiederkehrenden Umsätze. Darüber hinaus dürfte der starke Einbruch der Lizenzerlöse zwar nicht aufgeholt werden, ein Anstieg der Lizenzumsätze dürfte aber ein wahrscheinliches Szenario sein. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des erwarteten moderateren Kostenanstiegs sei die Unternehmens-Guidance als realistisch einzustufen.Der Analyst passe seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an und reduziere, aufgrund des Basiseffektes, die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre ebenfalls leicht. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells habe er ein neues Kursziel in Höhe von 29,60 Euro (bisher: 31,15 Euro) ermittelt, wobei die Kurszielreduktion ausschließlich eine Folge der reduzierten Prognosen sei.Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 14.09.2023)