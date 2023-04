Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 06.04.2023)



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (06.04.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Seit dem Geschäftsjahr 2004 habe die USU Software AG, ohne Unterbrechung, jährlich die Umsatzerlöse gesteigert und damit auch jährlich neue Rekordwerte erreicht. Zwischen 2012 und 2022 seien die Umsätze mit einem beeindruckenden CAGR von 9,5% gestiegen. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 sei mit einem organischen Umsatzanstieg in Höhe von 13,1% auf 126,52 Mio. Euro (VJ: 111,90 Mio. Euro) ein neuer Rekordwert erreicht worden, womit sowohl die Unternehmens-Guidance als auch die Analysten-Schätzungen leicht übertroffen worden seien.Hinter der dynamischen Umsatzentwicklung des Geschäftsjahres 2022 stünden Steigerungen bei allen Umsatzarten. So seien die SaaS-Erlöse, dem Trend hin zu Cloud-Lösungen folgend, deutlich um 31,5% auf 14,22 Mio. Euro (VJ: 10,82 Mio. Euro) geklettert. Auch die Nachfrage nach Lizenzlösungen sei auf hohem Niveau geblieben und damit hätten die Lizenzerlöse ebenfalls dynamisch um 19,0% auf 14,22 Mio. Euro (VJ: 10,82 Mio. Euro) zugelegt.Zudem hätten die Beratungserlöse von einer Vielzahl an Digitalisierungs-Aufträgen profitiert und seien um 12,8% auf 71,84 Mio. Euro (VJ: 63,68 Mio. Euro) geklettert. Regional betrachtet werde ersichtlich, dass das besonders von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffene Auslandsgeschäft wieder an Fahrt gewonnen habe und einen Umsatzanstieg in Höhe von 11,3% (VJ: -4,3%) habe verbuchen können. Die Inlandsumsätze seien mit einem Plus von 13,6% (VJ: 7,2%) gewohnt wachstumsstark gewesen.Das EBITDA habe überproportional um 17,0% auf 16,84 Mio. Euro (VJ: 14,39 Mio. Euro) zugelegt. Auch hier seien die Guidance und die Analysten-Schätzungen leicht übertroffen worden. Der überproportionale EBITDA-Anstieg korrespondiere zum Teil mit dem starken Anstieg der margenstarken Lizenzerlöse. Denn bei der Umstellung auf Cloud-Lösungen und einem zunehmenden Anteil von SaaS-Umsätzen finde eine Umsatz- und Ergebnisaufteilung über die Vertragslaufzeit statt. Diesem Effekt habe aber der sichtbare Anstieg der Lizenzerlöse entgegengestanden.Die Analysten würden sich daran orientieren und für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 137,50 Mio. Euro (+8,7%) sowie in Höhe von jeweils 10% auf 151,25 Mio. Euro (2024e) und auf 166,38 Mio. Euro (2025e) rechnen. Sie würden für das laufende Geschäftsjahr 2023 mit einem EBITDA in Höhe von 17,45 Mio. Euro (2022: 16,84 Mio. Euro) und damit einem leichten Rückgang der EBITDA-Marge auf 12,7% (VJ: 13,3%) rechnen. In den kommenden Geschäftsjahren sollte diese sukzessive ansteigen, um sich bis 2026 in die mittelfristige erwartete Bandbreite von 17 bis 19% zu entwickeln.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 31,15 Euro (bisher: 31,65 Euro) ermittelt. Der leichte Rückgang des Kursziels sei auf den Anstieg des risikolosen Zinssatzes auf 2,00% (bisher: 1,50%) und damit des Diskontierungssatzes auf 8,09% (bisher: 7,59%) zurückzuführen. Einem noch stärkeren Rückgang des Kursziels habe die erstmalige Einbeziehung der 2025er Prognosen in die konkrete Schätzperiode entgegengestanden. Damit liege für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells eine höhere Basis vor.