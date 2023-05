Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Die USU Software AG sei mit einem Q1-Umsatzanstieg in Höhe von 12,6% auf 33,31 Mio. Euro (VJ: 29,57 Mio. Euro) sehr gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Erneut handele es sich dabei um einen neuen Umsatzrekordwert eines ersten Quartals. Dabei habe die Gesellschaft weiterhin vom bestehenden Digitalisierungstrend profitiert, der unter anderem zu einem deutlichen Nachfrageanstieg im Service-Bereich geführt habe.Die Beratungserlöse der USU Software AG hätten dabei von der Gewinnung mehrerer Großprojekte profitiert und deutlich um 22,7% auf 21,49 Mio. Euro (VJ: 17,51 Mio. Euro) zugelegt. Aber auch die wiederkehrenden Erträge (Wartung und SaaS) hätten sich um 11,4% auf 10,35 Mio. Euro (VJ: 9,29 Mio. Euro) erhöht. Einerseits hätten die gewonnen Lizenzerlöse der vergangenen Quartale zu einem Anstieg der Basis für die Wartungserlöse geführt. Auf der anderen Seite habe die Gesellschaft von einer erhöhten Nachfrage nach SaaS-Lösungen profitiert. Demgegenüber und als Folge der höheren SaaS-Erlöse hätten sich die einmaligen Lizenzerlöse auf 1,30 Mio. Euro (VJ: 2,60 Mio. Euro) halbiert.Der deutliche Umsatzanstieg sei von einem Anstieg des EBITDA in Höhe von 10,2% auf 3,82 Mio. Euro (VJ: 3,47 Mio. Euro) begleitet worden, wobei die EBITDA-Marge in Höhe von 11,5% (VJ: 11,7%) knapp unter dem Vorjahreswert ausgefallen sei. Die EBITDA-Entwicklung und die Entwicklung der EBITDA-Marge lägen aber im Rahmen der Erwartungen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden SaaS-Umsätze, die zulasten der einmaligen Lizenzerlöse gehen würden, finde eine Umsatz- und daher auch Ergebnisaufteilung über die Vertragslaufzeit statt. Dass trotz der Halbierung der Lizenzerlöse ein weitestgehend konstantes Rentabilitätsniveau erreicht worden sei, sei daher als Erfolg zu betrachten.Da sich gegenüber der letzten Researchstudie vom 06.04.2023 an der grundlegenden Ausgangslange nichts verändert habe, würden die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den konkreten Schätzzeitraum 2023 bis 2025 unverändert beibehalten. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie dabei mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,7% auf 137,50 Mio. Euro rechnen und für die darauffolgenden Geschäftsjahre jeweils 10%-ige Umsatzsteigerungen prognostizieren. 2023 sollte die EBITDA-Marge leicht auf 12,7% zurückgehen, bevor diese in den kommenden Geschäftsjahren sukzessive ansteigen sollte, um bis 2026 in den Bereich von 17% bis 19% zuzulegen.Bei einem unveränderten DCF-Bewertungsmodell bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 31,15 Euro und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 31.05.2023)