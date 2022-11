Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei von 1,507 Millionen auf 1,551 Millionen gestiegen, während Analysten einen geringeren Anstieg auf 1,517 Millionen erwartet hätten.



Die Auftragseingänge für langlebige US-Industriegüter seien im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,0% gestiegen, nach einem nach unten korrigierten Anstieg von 0,3% im September und gegenüber den Markterwartungen von 0,4%. Dies sei der stärkste Anstieg seit vier Monaten, angeführt vom Fahrzeugbau (2,1%), der in sechs der letzten sieben Monate gestiegen sei. Ohne den Fahrzeugbau seien die Auftragseingänge leicht um 0,5% gestiegen. Weitere Zuwächse seien bei elektrischen Ausrüstungen und Geräten (0,4%), Maschinen (1,5%), Investitionsgütern (2,1%) sowie Computern und verwandten Erzeugnissen (4,7%) verzeichnet worden. Die Auftragseingänge für Investitionsgüter ohne Flugzeuge, ein Indikator für Ausrüstungsinvestitionen, seien um 0,7% gestiegen, nachdem sie im September um 0,8% gesunken seien, und hätten damit die Prognosen für einen gleichbleibenden Wert übertroffen.



Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter ohne Transportwesen seien im Oktober um 0,5% nach einem nach unten revidierten Rückgang von -0,59% im September gestiegen und hätten damit über den Marktprognosen von 0,1% gelegen. (23.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 19. November zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,240 Millionen, verglichen mit 0,222 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Der heutige Wert habe über den Markterwartungen von 0,225 Millionen gelegen. Der starke Anstieg deute auf eine Lockerung des Arbeitsmarktes hin, da die Federal Reserve ihren Leitzins seit März um 375 Basispunkte angehoben habe. Auf nicht saisonbereinigter Basis seien die Erstanträge um 47.909 gestiegen. Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt, der die Schwankungen von Woche zu Woche eliminiere, sei um 5.500 auf 226.750 gestiegen.