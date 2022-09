Neben den Einzelhandelsumsätzen würden um 14:30 Uhr auch der NY Empire Index für August und der Bericht über die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, die jedoch als zweitrangige Veröffentlichungen betrachtet werden könnten.



- Einzelhandelsumsätze für August (im Monatsvergleich)

Headline. Erwartung: 0,0% / Vorwert: 0,0%

Ohne Autos. Erwartung: 0,4% / Vorwert: 0,4%

- New York Empire State Index für September. Erwartung: -14 / Vorwert: -31,3

- Bericht über Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 225.000 / Vorwert: 222.000



Rund eine Stunde vor der Veröffentlichung der US-Daten gehöre der US-Dollar zu den G10-Währungen mit der besten Performance und liege nur hinter dem Schweizer Franken zurück. Der US-Dollar-Index (USDIDX) notiere nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex weiterhin oberhalb der 200-Stunden-Linie. Dem Index sei es jedoch nicht gelungen, die Bewegung in Richtung der jüngsten Höchststände im Bereich von 110,75 fortzusetzen, und er handle seither seitwärts in einer Spanne von 109,40-109,90. (15.09.2022/ac/a/m)







