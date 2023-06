Was die anderen Datenpunkte im NFP-Bericht betreffe, erwarte der Markt, dass das Lohnwachstum im Mai mit 4,4% gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibe und dass die Arbeitslosenquote von 3,4% auf 3,5% steige. Obwohl die Arbeitsmarktdaten für die FED eine der Schlüsselberichte bei der Entscheidung über die Geldpolitik seien, könnte der heutige Bericht nicht so viel Einfluss haben. FED-Mitglieder, die zu Beginn dieser Woche gesprochen hätten, hätten stark darauf hingedeutet, dass keine Änderung des Zinsniveaus die bevorzugte Option für das Juni-Treffen (13.-14. Juni 2023) sei und ein "Überspringen" es der FED ermöglichen würde, eingehende Daten besser zu bewerten sowie die Auswirkungen der bereits erfolgten Zinserhöhungen.



14:30 Uhr - USA, NFP-Bericht für Mai



- Nicht-landwirtschaftliche Beschäftigung. Erwartet: 190.000. Vorher: 253.000 (ADP: 278.000)

- Private Beschäftigung. Erwartet: 165.000. Vorher: 230.000

- Lohnwachstum. Erwartet: 4,4% im Jahresvergleich. Vorher: 4,4%

- Arbeitslosenquote. Erwartet: 3,5%. Vorher: 3,4%



Der US-Dollar sei rund zwei Stunden vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten die schwächste G10-Währung. Dies sei auf eine dovishe Wende in den Reden von FED-Mitgliedern zu Beginn dieser Woche zurückzuführen. Wenn man sich den USD/JPY im D1-Chart ansehe, könne man feststellen, dass das Währungspaar in den letzten Tagen einen erheblichen Rückgang verzeichnet habe, von einem Hoch von fast 141,00 auf unter 139,00. Die Fortsetzung des Abwärtstrends sei jedoch fraglich, da das Währungspaar einen mittelfristigen Unterstützungsbereich im Bereich von 137,80 erreiche. (02.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der USD ist die schwächste G10-Währung vor der Veröffentlichung der NFP-Daten, so die Experten von XTB.Der NFP-Bericht für Mai sei die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages. Die US-Arbeitsmarktdaten, die heute um 14:30 Uhr veröffentlicht würden, sollen einen Anstieg der US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigung um 190.000 zeigen. Der gestern veröffentlichte ADP-Beschäftigungsbericht habe auf einen massiven Anstieg von 278.000 Arbeitsplätzen in den USA hingedeutet. Zu beachten sei, dass die Bandbreite der Schätzungen von 78 von Bloomberg befragten Ökonomen zwischen 100.000 und 252.000 liege, was bedeute, dass keiner von ihnen erwarte, dass der NFP-Bericht so stark ausfalle wie der ADP-Bericht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass auch nicht erwartet worden sei, dass der ADP-Bericht so stark ausfalle, da die Schätzungen der Ökonomen zwischen 125.000 und 250.000 gelegen hätten.