Der tatsächliche Bericht habe sich als positive Überraschung erwiesen - das Beschäftigungswachstum sei höher ausgefallen als erwartet, die Arbeitslosenquote sei unverändert geblieben und das Lohnwachstum sei schneller ausgefallen als erwartet. Die Märkte hätten entsprechend reagiert - der USD habe zugelegt, während die Aktienmärkte nachgegeben hätten. Auch auf dem Edelmetallmarkt seien Rückgänge zu beobachten gewesen.



US, NFP-Bericht für Dezember



- Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft: 216k gegenüber 170k erwartet (199k zuvor)

- Private Gehaltsabrechnungen: 164k gegenüber 130k erwartet (150k zuvor)

- Arbeitslosenzahl: 3,7% gegenüber 3,8% erwartet (zuvor 3,7%)

- Lohnwachstum (im Jahresvergleich): 4,1% gegenüber 3,9% erwartet (zuvor 4,0%)

- Lohnwachstum (im Monatsvergleich): 0,4% gegenüber 0,3% erwartet (0,4% zuvor)



EUR/USD sei nach der Veröffentlichung der NFP-Daten auf Talfahrt gegangen und sei auf den niedrigsten Stand seit dem 14. Dezember 2023 gefallen. Der Rückgang sei jedoch am 61,8%-Retracement der am 8. Dezember 2023 begonnenen Aufwärtsbewegung gestoppt worden. (Quelle: xStation5) (05.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US NFP-Bericht für Dezember 2023 wurde um 14:30 Uhr veröffentlicht und war eine der wichtigsten Makroveröffentlichungen des Tages und der ganzen Woche, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass der Bericht einen geringeren Beschäftigungszuwachs als im November zeigen würde, sowie einen Anstieg der Arbeitslosenquote. Erwartet worden sei eine Verlangsamung des Lohnwachstums. Zu beachten sei, dass der gestern veröffentlichte ADP-Beschäftigungsbericht in dieser Woche besser ausgefallen sei als erwartet und den größten Anstieg der Beschäftigung in der Privatwirtschaft seit August ausgewiesen habe.