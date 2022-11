Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei von 1,493 Millionen auf 1,507 Millionen gestiegen, während Analysten einen Anstieg auf 1,500 Millionen erwartet hätten.



Der Philadelphia FED Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im November von -8,7 auf -19,4 gefallen und habe damit unter den Markterwartungen von -6,2 gelegen.



Die Zahl der Wohnbaubeginne für Oktober habe bei 1,425 Millionen gelegen verglichen mit den Marktschätzungen von 1,410 Millionen. Die Baugenehmigungen hätten mit 1,526 Millionen deutlich höher als die erwarteten 1,515 Millionen gelegen.



EUR/USD habe relativ wenig auf die heute veröffentlichten Daten reagiert. Das beliebteste Währungspaar habe weiterhin um die Marke von 1,0335 gehandelt. (Quelle: xStation 5) (17.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 12. November zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,222 Millionen, verglichen mit 0,225 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Der heutige Wert habe unter den Markterwartungen von 0,225 Millionen gelegen.