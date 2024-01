Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP Beschäftigungsbericht für Dezember wurde heute um 14:15 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Die tatsächlichen Daten hätten sich als positive Überraschung erwiesen, denn der ADP-Bericht habe einen Anstieg der Beschäftigung in den USA um 164k ausgewiesen. Die Daten für November seien leicht nach unten korrigiert worden, von 103k auf 101k.Der USD habe in einer Kurzschlussreaktion zugelegt, während die US-Indexfutures einen Tick niedriger tendiert hätten. (04.01.2024/ac/a/m)