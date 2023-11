Während sowohl die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung als auch die Philly FED-Daten als zweitrangig angesehen würden und der Markt sie oft übergehe, ohne nennenswert darauf zu reagieren, seien die heutigen Daten eine andere Geschichte gewesen. Die viel höher als erwartet ausgefallenen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung hätten eine Abschwächung des USD ausgelöst, und der EUR/USD habe ein neues Tageshoch knapp über der Marke von 1,0860 erreicht. Gold und Indices hätten von der USD-Schwäche profitiert und angezogen.



USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung:



- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 231k gegenüber 220k erwartet (217k zuvor)

- Anhaltende Forderungen: 1,865 Millionen gegenüber 1,845 Millionen erwartet (zuvor 1,834 Millionen)



Philadelphia FED-Index für November: -5,9 gegenüber -9,0 erwartet (zuvor -9,0)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA wurden heute um 14:30 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Zahl der Erstanträge und der fortbestehenden Anträge etwas höher ausfallen würde als vor einer Woche. Die tatsächlichen Daten hätten Erstanträge in Höhe von 231k und fortlaufende Anträge in Höhe von 1,865 Millionen gezeigt - viel höher als erwartet. Der gleichzeitig veröffentlichte Philadelphia FED-Index habe eine unerwartete Verbesserung von -9,0 auf -5,9 gezeigt.