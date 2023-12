Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP-Bericht für November war ein Schlüsselpunkt im heutigen Wirtschaftskalender und wurde um 13:15 Uhr GMT veröffentlicht, so die Experten von XTB.



Der Bericht sollte einen Beschäftigungszuwachs von 130.000 zeigen, nach einem Anstieg von 113.000 im letzten Monat, wie von ADP berichte. Dieser Bericht sei auch einer der letzten Veröffentlichungen von US-Arbeitsmarktdaten vor dem für Freitag geplanten NFP-Bericht für November gewesen. Die wöchentlichen US-Arbeitslosenansprüche sowie der Challenger-Bericht über geplante Entlassungen für November sollten morgen veröffentlicht werden.



Der tatsächliche Bericht habe einen Beschäftigungszuwachs von 103.000 gezeigt - geringer als von Analysten erwartet und auch unter dem Wert des Vormonats. Der USD habe sich in einer reflexartigen Reaktion nach unten bewegt, wobei der EUR/USD von etwa 1,0780 auf 1,0790 gestiegen sei. Allerdings seien diese Gewinne später wieder ausgeglichen worden. Die US-Index-Futures seien im Anschluss an die Veröffentlichung gestiegen. (06.12.2023/ac/a/m)



