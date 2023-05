Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar gibt heute einen Teil seiner jüngsten Kursgewinne wieder ab und ist damit die am schlechtesten abschneidende G10-Währung des Tages, so die Experten von XTB.



Die US-Währung könnte gegen 14:30 Uhr deutscher Zeit volatiler werden, da eine Reihe von Makroberichten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht würden. Den Händlern würden die Daten zur PCE-Inflation, zum persönlichen Einkommen, zu den persönlichen Ausgaben und zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter für April vorgelegt. Die PCE-Daten würden am stärksten beachtet werden, da eine Aufwärtskorrektur der BIP-Daten für das erste Quartal in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der hawkishen FED-Preise geführt habe.



Die Geldmärkte würden derzeit von einer Straffung um etwa 20 Basispunkte in den nächsten beiden FED-Sitzungen ausgehen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juni bei 38% liege. Sollten die PCE-Daten jedoch positiv überraschen, könnten diese optimistischen Einschätzungen weiter zunehmen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die bereits veröffentlichten VPI-Daten für April unter den Markterwartungen gelegen hätten. (26.05.2023/ac/a/m)



