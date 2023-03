Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Yen zum Dollar zwischen Ende Oktober und Mitte Januar kräftig aufgewertet hat, lässt der Greenback nun wieder seine Muskeln spielen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Gut sechs Prozent habe dies die japanische Leitwährung allein in den vergangenen vier Wochen gekostet. Ein möglicher Grund: Die Märkte würden den Amtsantritt des neuen Notenbankchefs Kazuo Ueda einpreisen, der Anfang April den bisherigen Bank-of-Japan-Gouverneur Haruhiko Kuroda nach zehn Jahren ablöse und als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gelte.



Spekulanten würden bereits seit Längerem auf eine Abwertung von Nippons Leitwährung wetten, wie Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission zeigen würden. Aus Sicht der Sentimentanalyse lasse sich dies als Kontraindikator interpretieren. Für den Yen spreche auch seine günstige Bewertung gegenüber dem Dollar. So liege die Kaufkraftparität laut OECD bei 102, was einer Unterbewertung von rund einem Drittel entspreche. Zwar zähle die Kaufkraftparität nicht zu den besonders verlässlichen Kurzfristindikatoren, sie könnte aber auf eine mittelfristige Wende für den Yen gegenüber dem Greenback hindeuten. Ein ähnliches Signal sende der vom IWF berechnete handelsgewichtete Wechselkurs. Demnach sei die japanische Währung so günstig wie zuletzt in den 1970er-Jahren. Waren aus dem Land der aufgehenden Sonne sind somit im globalen Handel sehr wettbewerbsfähig, was zumindest mittelfristig zu einem stärkeren Yen führen könnte, so die Analysten der BNP Paribas. (10.03.2023/ac/a/m)





