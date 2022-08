Linz (www.aktiencheck.de) - Ähnlich ereignislos wie der vergangene Freitag verlief der gestrige Montag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach wie vor würden geopolitische Risiken sowie Inflations- und Konjunktursorgen das Geschehen an den Finanzmärkten überwiegen. Der Euro sei zwar nach den robusten Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag leicht unter Druck geraten, dramatische Auswirkungen hatte das allerdings nicht. Erst morgen Mittwoch stünden mit der Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA wieder marktbewegendere Zahlen zur Veröffentlichung an. (09.08.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.