Der Chart zeige, Chart, dass die US-Dollar/Yuan-Relation jetzt nahe am im Herbst 2022 erreichten Hoch von 7,3750 Yuan pro US-Dollar notiere. Dass man in den USA im Herbst 2022 nicht allzu unwirsch auf diese Benachteiligung der US-Unternehmen im eigenen Land durch China-Importe und die zeitgleiche Benachteiligung der US-Exporte nach China reagiert habe, sei nachvollziehbar gewesen, meine Gehrt.



"Man ging dort davon aus, dass es sich da nur um eine kurze Phase handelt, mit der China, durch die dort bis Ende 2022 immer wieder wichtige Industrieregionen lahmlegenden Lockdowns gebeutelt, schnell wieder in Schwung kommen wollte. Was auch so gedacht war. Und als man hüben wie drüben dachte, dass Chinas Wachstumsmotor wieder durchstarten werde, wurde diese Abwertung des Yuan auch schnell zurückgenommen. Aber jetzt wertet der Yuan eben erneut ab. Das wird die US-Unternehmen ebenso wie die US-Politik äußerst verärgern. Und grundsätzlich könnte man, wie in früheren Jahren schon praktiziert, mit Strafzöllen auf China-Importe dagegenhalten."



Ob das auch geschehen werde, sei für den Experten gar nicht mal so sicher wie vor einigen Jahren. Denn in Washington sehe man natürlich, dass diese Abwertung weniger deswegen entstanden sei, um die USA zu schwächen, sondern um eine chinesische Wirtschaft zu stärken, die weit weniger gut laufe, wie man das Anfang des Jahres noch gedacht habe. "Dass die Peoples Bank of China, die chinesische Notenbank, seit einiger Zeit auch die Zinsen senkt, macht das zusätzlich deutlich, hinter den Erwartungen zurückbleibende Konjunkturdaten ebenfalls. Und all das ist eben nicht nur ein Problem Chinas", fasse Gehrt die Lage zusammen.



Denn China sei schon lange nicht mehr einfach nur die billige Produktionsstätte westlicher Unternehmen. China sei der Exportmarkt, der das größte Wachstumspotenzial habe. Nicht nur deutsche Automobilhersteller hätten dort ihren wichtigsten Markt, auch sehr viele US-Unternehmen seien darauf angewiesen, das China ihre Waren bereitwillig abnehme.



"Daher würde man, wollte man gegen diese Yuan-Abwertung vorgehen, Gefahr laufen, sich den Ast abzusägen, auf dem man selbst sitzt, denn Restriktionen gegenüber Importen aus China würden nicht ohne Gegenmaßnahmen bleiben. Gut möglich also, dass man in den USA zähneknirschend die Füße stillhält. Auch, wenn jetzt die Chance besteht, dass der US-Dollar zum Yuan an diesem Herbst-Hoch 2022 nach unten abdreht, sprich der Yuan vice versa wieder aufwertet: Solange der übergeordnete Aufwärtstrend bei aktuell 6,95 Yuan pro US-Dollar intakt bleibt und die Lage in China konjunkturell wacklig bleibt, wäre es gewagt, beim US-Dollar zum Yuan Short zu gehen." (21.08.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Chinesische Yuan (CNY) hat zum US-Dollar seit Januar erheblich abgewertet. Das ist kritisch, da es zum einen zeigt, dass China konjunkturell offenbar erhebliche Probleme hat, darüber hinaus erreicht die Abwertung jetzt einen Level, auf dem die USA dagegenhalten könnten, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Wertet eine Währung im Vergleich zu einer anderen ab, hat das für die Wirtschaft des Landes, dessen Währung billiger wird, einen großen Vorteil beim Export in das andere Land. Und gerade in Bezug auf China, das als einzige Industrienation einen unmittelbaren Einfluss auf den Wert der eigenen Währung nehmen kann, indem es die Spanne festlegt, in welcher der Yuan zu einer anderen Währung schwanken soll, kann man unterstellen: Dieser Effekt ist gewollt", erkläre Gehrt und gebe ein Beispiel."Wenn ein chinesisches Unternehmen einen Artikel in die USA exportiert, den man in China für 100 Yuan verkaufen würde, hätte das zum bisherigen Jahrestief des Dollars zum Yuan im Januar (6,70 Yuan pro US-Dollar) einem Preis von 14,92 US-Dollar entsprochen. Aktuell, mit einem Wechselkurs von 7,30 Yuan pro US-Dollar, wären es aber nur noch 13,70 US-Dollar. Entweder senkt das Unternehmen aufgrund des veränderten Wechselkurses den Preis dieses Produkts in den USA und hat damit eine bessere Preisbasis gegenüber Konkurrenzprodukten, z.B. gegenüber vergleichbaren Produkten, die "made in USA" sind. Oder aber man hält den bisherigen Preis von 14,92 US-Dollar aufrecht und würde dadurch, wenn man dieses eingenommene Geld in Yuan zurücktauscht, eben nicht 100, sondern 108,91 Yuan erlösen."