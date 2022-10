Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es gehört zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse, kritische, neuralgische Chartmarken herauszuarbeiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum Währungspaar USD/CHF (ISIN XC0009652816/ WKN 965281).



Der Bruch solcher Schlüsselmarken löse oftmals einen dynamischen, nachhaltigen Bewegungsimpuls aus. Als ein Lehrbuchbeispiel - und zwar für beide Aspekte - könnte sich derzeit das Währungspaar USD/CHF herauskristallisieren.



Doch der Reihe nach: Seit über einer Dekade pendele der US-Dollar zum Schweizer Franken zwischen 0,86 CHF und 1,02 CHF unter dem Strich seitwärts. Ein Sprung über die zuletzt genannte Marke würde deshalb die Tradingrange seit 2011 beenden. Dieser Befreiungsschlag besitze sogar noch eine weitere Dimension, denn mit dem Abwärtstrend seit Mitte der 1980er Jahre (akt. bei 0,9839 CHF) sowie dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 0,9978 CHF) wären im Erfolgsfall weitere wichtige Hürden übersprungen. Die Tiefpunkte bei rund 1,11 USD würden dann das nächste Anlaufziel abstecken. Aus der oben genannten Schiebezone lasse sich sogar ein Anschlusspotenzial von rund 0,16 CHF ableiten. Per Saldo habe es in der Vergangenheit selten eine derart bedeutende "make or break-Konstellation" gegeben. (11.10.2022/ac/a/m)





