Kanada, Arbeitsmarktbericht für Juli



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +22.0k. Zuvor: +59.9k



- Arbeitslosenquote. Erwartet: 5.5%. Zuvor: 5,4%



Ein Blick auf das USD/CAD-Tageschart zeige, dass das Paar in letzter Zeit starke Kursgewinne verzeichnet habe, die durch die Stärkung des US-Dollars (USDIDX - hellblaues Overlay) angetrieben worden seien. Der Anstieg sei jedoch gestoppt worden, nachdem das Paar die Widerstandszone oberhalb des 50%-Retracements der Abwärtsbewegung erreicht habe, die um die Monatswende Mai/Juni 2023 eingesetzt habe (Bereich 1,3370). Diese Preiszone habe den Anstieg Anfang Juli ebenfalls gestoppt. Ein starker US-Bericht in Verbindung mit schwächeren kanadischen Daten könnte einen Durchbruch über den oben genannten Bereich von 1,3370 auslösen. In einem solchen Szenario könnte der nächste zu beachtende Widerstand oberhalb des 61,8%-Retracements (1,3440) angesiedelt sein. Sollte der CAD hingegen gegenüber dem USD an Wert gewinnen - was einen Rückgang des USD/CAD zur Folge hätte -, so wäre die zu beobachtende Unterstützungsmarke beim 38,2%-Retracement (Bereich 1,3300) zu finden. (04.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USD/CAD ist eines der Währungspaare, die man am frühen Nachmittag beobachten sollte, da der erste Freitag eines neuen Monats gekommen ist und somit die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten und Kanada ansteht, so die Experten von XTB.Natürlich werde der Bericht aus den Vereinigten Staaten genauer beobachtet als der kanadische, aber die Tatsache, dass beide zur gleichen Zeit (14:30 Uhr) veröffentlicht würden, bedeute, dass USD/CAD wahrscheinlich sehr volatil um diese Stunde würden.Es werde erwartet, dass der US-Bericht einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 200.000 ausweisen werde, was etwas weniger sei als die 209.000, die im Juni gemeldet worden seien. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 3,6% bleiben, während sich das jährliche Lohnwachstum von 4,4 auf 4,2% verlangsamen dürfte. Der FED-Vorsitzende Powell habe betont, dass die Entscheidung im September datenabhängig sein werde, und vor der Sitzung am 20. September 2023 stünden vier wichtige US-Makroberichte an - zwei Arbeitsmarktberichte und zwei VPI-Berichte. Der NFP-Bericht für Juli sei der erste der vier Berichte und werde genau beobachtet werden. Ein höher als erwartet ausgefallener Beschäftigungszuwachs und ein geringerer Rückgang des Lohnwachstums würden wahrscheinlich die hawkishen Wetten an den Märkten ankurbeln und könnten Gewinne am USD-Markt sowie Rückgänge an den Aktienmärkten auslösen.Es werde erwartet, dass der kanadische Bericht nicht so gravierend sein werde, da die Bank of Canada ihren Zinserhöhungszyklus bereits weitgehend abgeschlossen habe. Dennoch dürfte die Veröffentlichung kurzfristig eine gewisse CAD-Volatilität auslösen.- Non-Farm Payrolls. Erwartet: 200k. Zuvor: 209k