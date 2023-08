Stattdessen würden die neuen Zahlen bestätigen, dass der Arbeitsmarkt trotz einer graduellen Entspannung sehr eng bleibe. Für den August würden die Analysten mit einer nahe des 50-Jahrestiefs bei 3,5% verharrenden Arbeitslosenquote, einem Stellenaufbau von rund 150.000 und einem Anstieg der Stundenlöhne um knapp 4,5% gegenüber Vorjahr rechnen. Das Verhältnis der offenen Stellen zur Zahl der Jobsuchenden folge zwar einem Abwärtstrend, bleibe aber bislang weit höher als auf vergangenen zyklischen Höhepunkten (die Datenreihe liege allerdings erst seit 2001 vor).



Ungewöhnlicherweise werde der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in der Berichtswoche erst nach dem Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Dies hänge wohl mit dem Feiertag (Labor Day) am Montag danach zusammen, der in den USA traditionell das Ende des Sommers markiere. Die Stimmung in der Industrie verschlechtere sich seit Anfang 2022 im Trend deutlich und schon seit Herbst letzten Jahres signalisiere der Index eine sektorale Kontraktion. Historisch sei laut ISM ein Indexstand unter 48,7 mit einer schrumpfenden Gesamtwirtschaft verbunden gewesen. Ein solcher Indexstand seit 2000 habe aber weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für den Beginn einer Rezession dargestellt.



Für August würden die Analysten auf Basis der - wie so oft - uneinheitlichen regionalen Indices mit einem praktisch unveränderten ISM-Indexstand von 46,5 rechnen. Gemessen an der aktuellen und auch der in den nächsten ein bis zwei Quartalen prognostizierten Dynamik des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) sei der Index schon seit einiger Zeit zu niedrig.



Obwohl die Analysten ein konjunkturell schwaches zweites Halbjahr erwarten würden, sei unklar, wie wahrscheinlich eine schon kurzfristige Erholung des Index sei, oder ob sie eher für Anfang 2024 anstehe. Alternativ könnte sich die aktuelle Lücke durch eine Anpassung der BIP-Daten im Rahmen der Benchmark-Revision Ende September schließen. Zunächst sei aber zu konstatieren, dass die Stimmung (zumindest in der Industrie) schlechter sei als die Lage. (25.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf die zentralen und geldpolitisch relevantesten Daten der Berichtswoche müssen wir diesmal bis Freitag warten, so die Analysten der Helaba.Zunächst stehe dann der Arbeitsmarktbericht für August auf der Agenda. Private Ökonomen und die Notenbank seien in den vergangenen Monaten wiederholt davon überrascht worden, wie widerstandsfähig sich der US-Arbeitsmarkt trotz rekordverdächtiger Straffung der Geldpolitik zeige. Sondereffekte in der Folge der Pandemie könnten als Erklärungshilfe dienen, würden aber kaum eine Indikation geben, wie lange sie noch wirken könnten.