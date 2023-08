Hannover (www.aktiencheck.de) - Relativ überraschend setzte Fitch als eine der drei großen Ratingagenturen am Morgen die Bonität der USA um eine Stufe von AAA auf AA+ herab, berichten die Analysten der Nord LB.



Die Agentur habe erstens die Haushaltsdisziplin und zweitens die so genannte "Erosion der Staatsführung" bemängelt, was eine Verschlechterung der fiskalischen Situation in den nächsten drei Jahren impliziere. Nach Erachten der Analysten seien die Begründungen nachvollziehbar, der Zeitpunkt sei aktuell aber fragwürdig: Denn mit den Zinsanhebungen steige perspektivisch auch die Zinslast des Staates deutlich, andererseits sei das Thema Debt Ceiling bis Ende 2024 vom Tisch und die Konjunkturaussichten hätten sich zuletzt aufgehellt. Die Finanzmarktbeteiligten würden sicher etwas Risiko abbauen wollen, was Aktien belaste und Treasuries beflügeln werde. Aber sicherlich nur kurzfristig - langfristig würden Makrodaten und die FED-Maßnahmen dominieren. Rating-Anpassungen seien wie so häufig nur Schnee von gestern! (02.08.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.