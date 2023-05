Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden in den USA und in der EU Einkaufsmanagerindices veröffentlicht, die Aufschluss über die Konjunkturentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor inmitten der sich abschwächenden Wirtschaft geben dürften, so die Analysten von Postbank Research.Den Erwartungen zufolge dürfte auch der EU S&P Global Composite Einkaufsmanagerindex für Mai gegenüber April (54,1) zurückgehen. Der EU Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sollte gegenüber April (45,8) jedoch ansteigen, da sich der stärkste Rückgang der Inputkosten seit fast drei Jahren durch die Verbesserung der Lieferbedingungen positiv auswirken sollte. Der EU-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe dürfte dagegen gegenüber April (56,2) vor dem Hintergrund einer höheren Inflation zurückgehen.Die Einkaufsmanagerindices würden darauf hindeuten, dass sich die Volkswirtschaften der USA und der EU trotz hoher Inflation und hohen Zinssätzen robust zeigen würden. (23.05.2023/ac/a/m)