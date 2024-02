Berlin (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahr stehen mit den Präsidentschaftswahlen in den USA und der Europawahl zwei Ereignisse an, die das Potenzial haben, die Finanzmärkte erheblich durchzurütteln, so die Experten von Freedom Finance in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Ein weiteres Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump wirft die Frage nach den weltweiten Auswirkungen auf Geopolitik, Inflation, Zinsen und Wirtschaftswachstum auf. Gleichzeitig spielen die Wahlen zum Europäischen Parlament eine wichtige Rolle für europäische Anleger und die internationalen Finanzmärkte, aber ihre Auswirkungen sind vielschichtig und nicht immer direkt. Was würde eine "pro-europäische" Mehrheit im Vergleich zu einem Erstarken der Rechten bedeuten? Gibt es Szenarien, die Anleger unbedingt im Auge behalten sollten, oder stimmt das Sprichwort "Politische Börsen haben kurze Beine"? (12.02.2024/ac/a/m)



