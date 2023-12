Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte würden die Experten von Fisch Asset Management von einer beginnenden Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds in den USA und Europa ausgehen, wobei sich das Wirtschaftswachstum wieder leicht unterhalb des Trendwachstums einpendeln dürfte. Aufgrund verminderter Globalisierungseffekte, andauernder geopolitischer Spannungen und einer im Durchschnitt weniger lockeren Geldpolitik als seit der Finanzkrise 2008 würden die Experten von Fisch Asset Management mit strukturell etwas höheren Inflationsraten und Zinssätzen rechnen. Teilweise preisdämpfend und gleichzeitig wachstumsfördernd wiederum dürfte sich die verbreitete Anwendung künstlicher Intelligenz mit anhaltenden Produktivitätsfortschritten auswirken.



Ein weiterer Faktor sollte allerdings in die Überlegungen einbezogen werden: Der massive Anstieg der Staatsverschuldung, insbesondere in den USA. Dort habe die Verschuldung mittlerweile 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschritten. Da gleichzeitig die Durchschnittsverzinsung auf den Schulden schnell ansteige, resultiere daraus ein massiv erhöhter Schuldendienst, der mit zusätzlicher Ausgabe von Staatsanleihen finanziert werden müsse. Es sei kaum mehr möglich, die Staatsverschuldung nur über Steuereinnahmen wieder zu reduzieren.



Insgesamt ergebe sich damit zumindest temporär ein Aufwärtsdruck bei den langfristigen US-Staatsanleihenzinsen. Allerdings dürfte der negative Einfluss auf die Konjunktur und die Aktienmärkte beschränkt bleiben. Einerseits bestehe bei einem Zinsniveau von über fünf Prozent schnell zunehmende Nachfrage nach US-Staatsanleihen von institutionellen Investoren, was zinsdämpfend wirke. Andererseits werde die FED bei Bedarf wieder einspringen, die Bilanz ausweiten und eine Eskalation der Lage verhindern. Auch hier bestehe nach dem bisherigen Bilanzabbau wieder ein größerer Handlungsspielraum.



In diesem Szenario spreche vieles für gut diversifizierte Unternehmensanleihen. Investment-Grade-Unternehmensanleihen sollten stark von einer Lockerung der Geldpolitik profitieren können, aber auch High-Yield-Unternehmen dürften die möglicherweise niedrigeren Refinanzierungsraten zugutekommen. Zusätzlich würden solide Fundamentaldaten und weiterhin niedrige Ausfallraten eine robuste Ausgangslage darstellen. In den Schwellenländern sehen wir ebenfalls, gerade bei höherwertigen Unternehmen mit soliden Bilanzen und kurzen Laufzeiten, eine attraktive Verzinsung, so die Experten von Fisch Asset Management.



Außerdem würden Wandelanleihen dank ihrer Asymmetrie eine interessante Alternative für direkte Aktieninvestments darstellen. Zudem sei die relative Bewertung der Aktien aus dem Wandelanleihenuniversum gegenüber dem globalen MSCI-Aktienuniversum in den vergangenen zwei Jahren auf ein historisches Tief gefallen. Bei einer Lockerung der Geldpolitik würden die Experten von Fisch Asset Management eine Umkehrung dieses relativen Trends erwarten. Damit ergebe sich für das Jahr 2024 ein äußerst interessantes Chancen-/Risiko-Verhältnis von Wandelanleihen im Vergleich mit dem globalen Aktienmarkt. (06.12.2023/ac/a/m)







Für das kommende Jahr rechnen wir in unserem Basisszenario mit einer milden und im historischen Vergleich kurzen Rezession in den USA in der ersten Jahreshälfte, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Die stark konsumorientierte US-Wirtschaft dürfte sich infolge eines schwächeren Arbeitsmarkts, restriktiver Finanzierungsbedingungen und eines nachlassenden US-Fiskalimpulses deutlich abkühlen. Auch in Europa erwarten wir eine Rezession, wenn auch bereits früher und etwas schwerer, so die Experten von Fisch Asset Management. Zudem werde eine sich abschwächende Konjunktur Druck auf die Unternehmensgewinne ausüben, wenn auch diese dann von sinkenden Lohnkosten gestützt werden dürften.Nicht zuletzt aufgrund des erhöhten Zinsniveaus und des intakten Disinflationsprozesses würden die Zentralbanken wieder über den nötigen Handlungsspielraum verfügen, um in diesem Szenario die Konjunktur durch expansive geldpolitische Maßnahmen zu stützen und so eine länger andauernde und schwere Rezession zu verhindern. Das Umfeld unterscheide sich also grundsätzlich von den 1970er Jahren, als trotz schwacher Konjunktur keine geldpolitische Lockerung möglich gewesen sei.