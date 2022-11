Aber der negative Nettoeffekt der Steuern und Transfers auf die Einkommen der privaten Haushalte mache im Jahresschnitt 2022 versus 2021 immerhin 1,2 Bio. US-Dollar (oder über 6%) aus. Andere steigende Einkommensquellen - insbesondere der Arbeitsmarkt - hätten dies naturgemäß kompensiert. Insgesamt würden die nominalen verfügbaren Einkommen 2022 "nur" um gut 1% fallen. Mit Hilfe des Inflationsschubs werde der reale Rückgang allerdings mit 6,5% drastischer ausfallen. Dennoch sei der private Konsum bis zuletzt selbst real weiter leicht gestiegen - und dies nach einem Plus von über 8% im letzten Jahr.



Gleichzeitig erhöhe die FED seit März 2021 den Leitzins und die Straffung der monetären Bedingungen habe noch ein paar Wochen früher begonnen. Der Leitzins sei mittlerweile von quasi null auf fast 4% gestiegen, der Langfristzins für die Benchmark zehnjährige Treasuries von knapp 1% auf rund 4%. Dieser Zinsanstieg habe sich bislang am Wohnungsmarkt bemerkbar gemacht, aber sonst vergleichsweise wenig. Die Stimmung der Unternehmen bleibe relativ gut. Der ISM für die Industrie liege trotz einer absehbaren Abschwächung von den sehr hohen Werten zum Jahresbeginn noch immer nahe 50 (Prognose November: 50).



Dies schlage sich auch am Arbeitsmarkt nieder, wo der Beschäftigungsaufbau in den letzten drei Monaten im Schnitt bei fast 300.000 gelegen habe. Für eine stabile Arbeitslosenquote seien mittelfristig nur wenig mehr als 100.000 neue Jobs pro Monat erforderlich (Prognose November: 200.000). Noch immer kämen auf jeden Arbeitslosen 1,8 unbesetzte Stellen. An der hohen Anspannung des Arbeitsmarktes habe sich also bislang kaum etwas geändert.



Die Daten der Berichtswoche würden der FED daher nur wenig Argumente liefern, das Zinserhöhungstempo in Kürze zu reduzieren. Wenn das FOMC dies dennoch tue - und davon würden die Analysten ausgehen - müsse es auf Basis der vorausschauenden Analyse geschehen, dass graduell der Punkt näher rücke, an dem man genug getan habe, um die Inflation einzudämmen. An welchen Kriterien die Geldpolitiker dies konkret würden festmachen wollen, hätten sie bislang aber nicht enthüllt. (Ausgabe vom 25.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)







Fiskal- und Geldpolitik sind von Vollgas erst auf neutral und nun zunehmend auf Bremsung umgeschwenkt. In den Konjunkturdaten sieht man davon aber bislang recht wenig, so die Analysen der Helaba.Ein beladener "Semi-Truck", also ein schwerer US-typischer Lkw mit Hänger, brauche selbst unter idealen Straßenbedingungen bei einer Vollbremsung von Tempo 100 fast 200 Meter, um zu stoppen. Mit der amerikanischen Konjunktur verhalte es sich ähnlich: Vom Zeitpunkt, wo die politisch Verantwortlichen den Fuß vom Gas nehmen würden, bzw. die Bremse betätigen würden, könne es dauern, bis die Konjunktur spürbar an Fahrt verliere. Und dauern. Und dauern.