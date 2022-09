Man könne dies wie folgt lesen: "Wenn die EZB bei der Straffung der Geldpolitik einen Fehler macht, um ihr Hauptmandat zu erfüllen, nämlich die Inflation wieder auf 2,00% zu bringen, besteht die echte Gefahr, dass das Konstrukt der WWU in die Luft fliegt". Das passiere, wenn die Transmissionsmechanismen versagen würden. Ein ähnlicher Blick auf die 2-Jahres-Inflationserwartungen zeige, dass Deutschland bei 7,07%, Frankreich bei 4,92% und Italien bei 4,41% liege... Die kurzfristigen Inflationserwartungen seien sehr uneinheitlich. Die 5-Jahres- und 10-Jahres-Inflationserwartungen in den oben genannten führenden EWU-Volkswirtschaften seien stärker aneinander angeglichen und lägen bei 3,00% bzw. 2,50%. Ein kleiner Silberstreif am Horizont.



Es sei zu erwarten, dass die EZB einen vorsichtigen Straffungspfad einschlagen werde. Die für den 8. September angekündigte Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte sei das Basisszenario. Rechnen Sie mit weiteren Anpassungen um 25 Basispunkte, um im ersten Quartal 2023 1,25% zu erreichen, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management. Der Markt habe diese Reaktionsweise der EZB einkalkuliert. Auch die derzeitige Fragmentierung beruhe auf dieser Prämisse. Der wichtigste Spread zwischen 10-jährigen deutschen Bundesanleihen und italienischen BTP habe am Freitag bei 2,30% geschlossen. Das Fehlen von Kenntnissen und Details über Auslösungspunkte oder Auslösungsereignisse, die in das TPI-Instrument eingebettet seien, sollte spekulatives Verhalten gegen italienische Anleihen verhindern und institutionellen Anlegern genügend Sicherheit bieten, um ihre Positionen bei italienischen Staatsanleihen neutral zu halten.



Das lasse alle auf die europäische Energiekrise blicken. Eine autarke USA sei in dieser Hinsicht gut isoliert. Die europäische Winterheizperiode beginne am 1. Oktober. Die EU werde ihre Gasspeicher auf über 90% ihrer Kapazität auffüllen müssen, um den Winter zu überstehen. Die Sofortmaßnahmen bestünden darin, den Gasverbrauch heute einzuschränken und das eingesparte Gas zu speichern. Die Internationale Energieagentur habe zu einer harmonisierten Einführung der folgenden Initiativen aufgerufen:



- Einführung von Auktionsplattformen, um Anreize für die industriellen Gasverbraucher in der EU zu schaffen, ihre Nachfrage zu senken, so dass die vertraglich vereinbarten Gaslieferungen leicht zu Geld gemacht werden könnten



- Minimierung des Gasverbrauchs im Energiesektor und, wo möglich, Ausbau der Kernenergie. In vielen EU-Ländern sei in dieser Hinsicht eine Umkehr der Politik erforderlich. Die Stromnachfrage werde in den nächsten Jahrzehnten unaufhörlich steigen.



- Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Gas- und Strombetreibern in ganz Europa. Harmonisierung der Notfallplanung in der EU auf nationaler und europäischer Ebene.



- Schließlich könne man den Strom- und Gasbedarf der Haushalte senken, indem man Normen für die Kühlung und Heizung festlege und kontrolliere. Diese Option sollte als letztes Mittel eingesetzt werden.



Die Art des REPowerEU-Plans sei zu sehr auf langfristige Ziele ausgerichtet. Ihm fehle die unmittelbare Wirkung auf Unternehmen und Haushalte, die in den nächsten sechs Monaten in Not geraten würden. Die EU-Kommission sollte direkte Maßnahmen ergreifen, die in allen Mitgliedsländern der Eurozone Anwendung finden würden.



In der Zwischenzeit stünden heute die Gaspreisverschiebungen im Mittelpunkt und könnten für beängstigende Schlagzeilen sorgen. Es seien nicht nur die 1-Monats-Gaspreise, die neue Höchststände erreichen würden. Die gesamte Gaspreiskurve für das Jahr 2023 und darüber hinaus werde nach oben korrigiert. Der Weg in die Zukunft sei eine beschleunigte Substitution von (russischem) Gas durch andere Energiequellen. Substitution funktioniere. Wenn man den 1-Monats-Kontrakt für niederländisches Erdgas in Höhe von 307 EUR pro Megawattstunde auf den Rohöl-Frontkontrakt der Sorte Brent hochrechne, komme man auf einen Preis von rund 392 EUR ... Brent habe am Freitag bei 101 USD geschlossen. Das aktuelle Kartenbild zeige deutlich, dass die Auswirkungen auf das EU-Wachstum höher sein würden als in den USA. Diese Tatsache bedeute auch, dass der Beweis für eine Erholung des Konjunkturzyklus durch die Straffung der Geldpolitik zuerst in den USA auftreten werde.



Die geld- und finanzpolitischen Divergenzen zwischen den USA und der EU würden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zunehmen. Der Abwärtstrend des EUR/USD werde sich in nächster Zeit nicht umkehren. (02.09.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Zentralbanken und Regierungen sind auf Autopiloten, so Peter De Coensel, CEO bei Degroof Petercam Asset Management.Diese Aussage sollte nicht überraschen. Die Marktteilnehmer hätten sich an die Kommunikationsübungen auf beiden Seiten der Geld- und Fiskalinsel gewöhnt. Dennoch übertreffe die Qualität der US-Reaktion die europäische Politik bei weitem.Jeder sollte inzwischen begriffen haben, dass die Zentralbanken nicht in der Lage seien, Fehlfunktionen auf der Angebotsseite zu beheben. Das Überschießen der Inflation werde die US-Leitzinsen weit über den neutralen Punkt hinausbringen. Der Markt gehe davon aus, dass der Leitzins im ersten Quartal 2023 bei etwa 3,75% liegen werde, und kalkuliere dies auch ein. Das sei nicht schlecht. Der 2-jährige Zinssatz für US-Schatzpapiere von 3,4% biete einen angemessenen Anleihentechnischen Schutz, wenn die FED ihre Politik innerhalb eines Jahres straffe. Der Rückgang der marktbasierten zweijährigen Inflationserwartungen von fast 5% am 25. März auf 2,75% am vergangenen Freitag spreche Bände. Auch wenn in der Finanzpresse der Ruf nach einer Inflationsentschärfung laut werde, seien die Signale der kurz-, mittel- und langfristigen US-Inflationserwartungen nicht alarmierend.Die US-Anleihemärkte hätten sich angesichts der glaubwürdigen FED-Politik an eine flache Renditekurve mit einer gewissen Inversion am kürzeren Ende gewöhnt. Die knappe und unmissverständliche Botschaft des Vorsitzenden Powell vom vergangenen Freitag in Jackson Hole könnte die negative oder aufwärts gerichtete Volatilität der US-Zinsen bis zum Jahresende verringern. Die US-FED konzentriere sich ausschließlich darauf, den Inflationstrend zu brechen und rechne mit einer beschleunigten Rückkehr zum Zielwert. Da sich die finanziellen Bedingungen für die Haushalte (und in geringerem Maße auch für die Unternehmen) verschärfen würden, werde eine Verlangsamung der Gesamtnachfrage zum Basisszenario.Außerdem hoffe man, dass sich der Arbeitsmarkt eher früher als später abkühle. Die Furcht vor einer zweiten Runde der Lohninflation mache es erforderlich, dass die Zahl der offenen Stellen zurückgehe oder, und das sei zynisch, dass die Unternehmen mit dem Abbau von Arbeitsplätzen beginnen würden. Ersteres, ein geringeres Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage, könne mit einer Arbeitslosenquote einhergehen, die sich auf einem niedrigen Niveau von 4% bewege, während sie heute bei 3,6% liege. In einem solchen Szenario würde die Arbeitslosenquote längerfristig stabil bleiben.Es sei zu erwarten, dass die US-Finanzpolitik in den letzten beiden Jahren der Regierung Biden weiterhin unterstützend wirken werde. Im August habe die US-Exekutive zwei strategische Gesetze verabschiedet. Die Unterzeichnung der Durchführungsverordnung zur Umsetzung des CHIPS and Science Act 2022 (ein 50-Milliarden-Dollar-Paket zur Unterstützung des US-Halbleitersektors) neben dem Inflation Reduction Act zeuge von einer engagierten (sogar überparteilichen) Exekutive. Der Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) ziele darauf ab, die Inflation durch eine Verringerung des Defizits, eine Senkung der Preise für verschreibungspflichtige Medikamente und Investitionen in die heimische Energieerzeugung einzudämmen und gleichzeitig saubere Energie zu fördern. Der IRA sei bahnbrechend, da er sowohl die Ungleichheit bekämpfe (keine steuerlichen Auswirkungen auf die Einkommen der unteren und mittleren Schichten) als auch eine Energiewende zur Bekämpfung des Klimawandels fördere.Sollte man die US-amerikanische Geld- und Fiskalpolitik bewerten müssen, würden sie mit einer soliden Eins davonkommen. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hätten die US-Aktienmärkte die Bewertungsspitzen, der sich im Jahr 2021 angestaut habe, beseitigt. In der zweiten Jahreshälfte werde sich die Spreu weiter vom Weizen trennen. Die alten (berechenbaren und profitablen) Technologieführer würden sich gegenüber den (unbewiesenen) neuen Technologieunternehmen (mit geringerer Marktvisibilität und weniger oder gar nicht profitabel), die eine weitere Neubewertung benötigen würden, robust verhalten. Die Debatte über eine weiche oder harte Landung werde im Nachhinein an Bedeutung verlieren, da die Geld- und Steuerpolitik wieder die Kontrolle übernommen habe.Wenn wir die monetären und finanzpolitischen Herausforderungen, denen sich Europa gegenübersieht, bewerten, fehlt es uns an Transparenz und Vorhersehbarkeit, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management. Die Aussichten seien ernüchternd. Tatsächlich werde die Komplexität, mit der die EZB konfrontiert sei, von Quartal zu Quartal größer. Mit der Ankündigung des TPI (Transmission Protection Instrument) am 21. Juli sei das Instrumentarium erweitert worden. Das TPI ziele darauf ab, die effektive Übertragung der Geldpolitik im gesamten Kreis der bald 20 Mitglieder zu verbessern, wobei Kroatien am 1. Januar 2023 beitrete. Der Unterschied zur FED sei deutlich. Die EZB versuche, den geldpolitischen Transmissionsmechanismus zu verbessern.