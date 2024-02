Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-ISM PMI Manufacturing konnte im Januar zwar spürbar auf 49,1 Punkte zulegen, verharrt damit aber auch weiterhin unterhalb der magischen Marke von 50 Zählern, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsschwelle gilt, so die Analysten der Nord LB.



Mit Blick auf die zukünftige US-Geldpolitik sollte diese Nachricht daher eher als neutral gewertet werden. Der Anstieg der "Prices Paid" möge sogar ein gewisses Warnsignal für das FOMC sein. Die Bedeutung dieser Entwicklung dürfe aber wohl auch nicht überbewertet werden. Grundsätzlich werde nun vor allem auf die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt zu achten sein. Lediglich klare Signale in die Richtung einer nachhaltigen Verschlechterung der Beschäftigungssituation in den USA dürften Jerome Powell und Co. davon überzeugen, dass eine schnelle Absenkung der Fed Funds Target Rate geboten sei. Sehr schwache Zahlen zu regionalen Stimmungsindikatoren - zum Beispiel aus New York - oder ein ISM PMI Manufacturing, der fast schon kontinuierlich unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten notiere, sollten an dieser Stelle wohl nicht reichen. (Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/ac/a/m)





