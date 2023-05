Die Marktteilnehmer würden derzeit von Zinssenkungen der FED um insgesamt rund 75 Basispunkte bis Dezember ausgehen. Angesichts der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, die sich auf die Löhne und die Dienstleistungsinflation auswirken könnte, scheine dies aber allzu optimistisch.



Darüber hinaus stünden die Ängste vor einer bevorstehenden Rezession im Gegensatz zu den jüngsten Unternehmensgewinnen und der robusten Situation der Verbraucher. Die Berichtssaison für das erste Quartal sei im historischen Vergleich stark ausgefallen und ein jüngst veröffentlichtes Papier der US-Notenbank deute darauf hin, dass die privaten Haushalte nach wie vor überschüssige Ersparnisse hätten, was den Konsum bis Jahresende unterstützen könnte.



Allerdings würden sich nun die Anzeichen dafür mehren, dass die restriktive Geldpolitik das Wachstum bremse. Eine aktuelle Umfrage der FED unter großen Banken habe ergeben, dass die Kreditvergabestandards im ersten Quartal strenger geworden seien.



Darüber hinaus würden die anhaltenden Turbulenzen bei den regionalen Banken ebenfalls zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen zu führen drohen. Das könnte zu einer allmählichen Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit im Laufe des Jahres beitragen. Sollte es zu einer plötzlichen und abrupten Konjunkturabkühlung kommen und sich die Inflation wie von den Währungshütern gewünscht entwickeln, habe die FED jetzt reichlich Spielraum, um die Zinsen zu einem geeigneten Zeitpunkt zu senken.



Das Zinsniveau liege höher als 5 Prozent und damit deutlich über dem als neutral wahrgenommenen Satz. Daher könnte eine geldpolitische Lockerung in Schritten von jeweils 50 Basispunkten oder sogar noch schneller erfolgen, wenn die Bedingungen dies rechtfertigen würden.



Grundsätzlich schienen die Anleger auf eine klarere Richtung zu warten. Einerseits berge das Risiko einer durch die restriktivere Kreditvergabe der Banken begünstigten ausgewachsenen Kreditklemme die Gefahr einer schnelleren und früheren Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit. Das würde einen geldpolitischen Schwenk der FED vorverlegen.



Andererseits würden die jüngsten Wirtschaftsdaten Stärke zeigen. Das Narrativ könnte sich daher leicht in die Richtung verschieben, dass die FED mehr an den Zinsen arbeiten müsse, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. RBC BlueBay Asset Management erwarte insgesamt mehr Volatilität und eine Risk-off-Phase an den Märkten. (12.05.2023/ac/a/m)







