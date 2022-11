Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Oktober stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 261 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote sei zwar von 3,5% auf 3,7% angestiegen. Allerdings sei auch die Partizipationsrate gesunken, sodass sich der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt nicht wesentlich verändert habe. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten relativ unauffällig um 0,4% mom zugenommen.



Der Arbeitsmarktbericht für Oktober habe den geldpolitischen Druck auf die FED nicht zusätzlich erhöht. Aber er liefere erneut grünes Licht dafür, im Bedarfsfall auch im Dezember eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorzunehmen. (04.11.2022/ac/a/m)



