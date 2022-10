Bonn (www.aktiencheck.de) - Um die kurzfristigen Auswirkungen der Ausfuhrkontrollen auf die Halbleiterlieferkette abzumildern, hat die Regierung Biden eine befristete allgemeine Lizenz eingeführt, die bestimmte begrenzte Herstellungsaktivitäten in China für Produkte erlaubt, die für die Verwendung außerhalb Chinas bestimmt sind, so die Analysten von Postbank Research.



Die neuen Exportbeschränkungen sollten eher im Kontext der geopolitischen Strategie der USA gesehen werden, d.h. der Absicherung gegen wesentliche Störungen der Lieferkette und der Verteidigung der globalen Technologieführerschaft, anstatt als Bemühungen, die derzeitige Position und Bedeutung Asiens in der Halbleiterlieferkette zu erlangen. Trotz der jüngsten Ungewissheit seien die Analysten der festen Überzeugung, dass das strukturelle mittelfristige Wachstum der Halbleiterindustrie angesichts der steigenden Chipnachfrage im Zuge der globalen Digitalisierung weiterhin intakt sei. Unterdessen hat Xi Jinping die neue Zusammensetzung des ständigen Ausschusses des Politbüros für seine dritte Amtszeit bekannt gegeben und die Märkte scheinen besorgt in Bezug auf die neue Ausrichtung der Politik nach dem Ende des 20ten Parteikongresses der kommunistischen Partei zu sein, so die Analysten von Postbank Research.



Globale Halbleiter-Lieferketten mit Unternehmen z.B. in Japan, Südkorea, den Niederlanden und auch in den USA - dürften wahrscheinlich betroffen sein. (Ausgabe vom 24.10.2022) (25.10.2022/ac/a/m)



