In diesem eher schwierigen ökonomischen Umfeld seien die in Washington aktuell sehr kontrovers geführten Diskussionen bezüglich der Anhebung der Schuldengrenze natürlich nicht hilfreich. So sei an den Finanzmärkten beispielweise eine gewisse Verunsicherung einiger Akteure spürbar. Inzwischen scheine es fast schon ein PR-Trick der beiden maßgeblichen politischen Parteien in den Vereinigten Staaten zu sein, die "Kämpfe" um die Anpassung der Schuldengrenze regelrecht zu zelebrieren.



Offenbar wolle man durch ein zähes Ringen miteinander eine besondere Dynamik signalisieren, um sich vom Wähler zumindest ein Fleißkärtchen zu sichern. In diesem Umfeld sei wieder einmal mit einer Einigung in letzter Sekunde zu rechnen - vielleicht sogar erst in der Nachspielzeit. Dies sei ein gefährliches Spiel - in der Tat bestehe ein Restrisiko dafür, dass sich im Prozess der Gespräche noch vermeidbare Verwerfungen ergeben könnten.



Wie schon im Special thematisiert helfe die Geldpolitik der Federal Reserve der US-Währung inzwischen nicht mehr. Nach der weiteren "kleinen" Leitzinsanhebung des FOMCs um 25 BP würden viele Marktteilnehmer mit einer zunächst abwartenden Haltung der Verantwortlichen in Washington rechnen. Nur überraschend unfreundliche Daten zur Inflationsentwicklung könnten aktuell wohl noch für mehr Aktivität bei den US-Notenbankern sorgen. Eine Reihe von Marktteilnehmern rechne nun in absehbarer Zeit schon wieder mit Absenkungen der Fed Funds Target Rate. Dieses Szenario würde kurzfristig eine größere ökonomische Krise bedingen.



Angesichts der noch immer erfreulichen Lage am US-Arbeitsmarkt würden die Analysten für das Jahr 2023 keine solche Anpassung der US-Geldpolitik voraussehen. Auch die aktuellen Inflationsdaten würden nach Auffassung der Analysten gegen die Umsetzung solcher Maßnahmen durch die relevanten Entscheidungsträger in Washington sprechen. Man werde daher in den kommenden Monaten möglichst mit ruhiger Hand agieren wollen. Allerdings sei eine vorsichtige Zinssenkung im Laufe des Jahres 2024 durchaus möglich. Zudem müssten die regionalen US-Banken genau im Auge behalten werden. Größere Probleme bei genau diesen Finanzinstituten könnten durchaus für Handlungsdruck bei der FED sorgen. Dies sei aber keinesfalls das Basisszenario der Analysten! (Ausgabe vom 26.05.2023) (29.05.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die noch etwas revisionsanfälligen vorläufigen Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Land der unbegrenzten Möglichkeiten konnten im Berichtsmonat April mit einem Anstieg um immerhin 0,4% M/M überzeugen, so die Analysten der Nord LB.Nach dem regelrechten Konsumschub zum Start des Jahres 2023 habe sich im Februar und März bekanntlich eine weniger erfreuliche Entwicklung dieser Zeitreihe gezeigt. Der aktuelle Anstieg der Einzelhandelsumsätze sei daher vor allem als Gegenbewegung nach schwächeren Zahlen zu interpretieren. Allerdings habe die für die BIP-Erhebung relevante Kontrollgruppe am aktuellen Rand um beachtliche 0,7% M/M zulegen können. Dies sei eine erfreuliche Nachricht, die doch Hoffnungen auf keine zu ausgeprägte Schwäche beim realen Wirtschaftswachstum im 2. Quartal mache. Die Bäume würden aber wohl dennoch nicht in den Himmel wachsen. Die ökonomische Lage in den USA beginne offenkundig, sich spürbar einzutrüben. Aufgrund des hohen Personalbedarfs der Unternehmen dürfte die Beschäftigungssituation aber wohl nicht zu stark unter dem nun schwierigeren ökonomischen Umfeld leiden.