München (www.aktiencheck.de) - Kommenden Mittwoch stehen die amerikanischen Inflationszahlen für den Juli an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Neben den Inflationsdaten stünden am Donnerstag in den USA auch die Produzentenpreise für den Juli an - sowie am Freitag das vorläufige von der Michigan Universität erhobene Verbrauchervertrauen für den August.In Deutschland kämen am Mittwoch die finalen Inflationsdaten für den Juli. Und während für den gesamten Euroraum die Juni-Industrieproduktion am Freitag die wohl wichtigste Makro-Veröffentlichung sei, stehe in Großbritannien am Freitag das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal auf der Agenda. In China würden auf die Handelsbilanz diesen Sonntag am Mittwoch die Inflations- und Produzentenpreisdaten für den Monat Juli folgen. Am selben Tag publiziere auch Japan seine entsprechenden Produzentenpreisdaten. (05.08.2022/ac/a/m)