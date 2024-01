Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zum NAHB Bauklima haben sich zum Start des neuen Jahres zwar spürbar verbessert, die Stimmung in der US-Bauwirtschaft bleibt aber dennoch schlecht, so die Analysten der NORD LB.



Die Zinsentwicklung der jüngeren Vergangenheit sei zwar hilfreich gewesen, der Immobilienmarkt scheine aber weiterhin mit einer ausgeprägten Schwäche der Nachfrage zu kämpfen. In diesem Umfeld hätten sich immerhin 31% der befragten Unternehmen zu Preissenkungen gezwungen gesehen, um so aktive Verkaufsförderung zu betreiben. (18.01.2024/ac/a/m)



