Der ISM PMI Manufacturing hat sich im September deutlicher als erwartet verbessert, berichten die Analysten der Nord LB.



Mit den erreichten 49,0 nach 47,6 Punkten notiere die Zeitreihe zwar noch unterhalb von 50 Zählern, aber immerhin komme nach und nach die "magische" Marke wieder in Sichtweite. Positiv überraschen können hätten auch die Zuwächse beim Output, der Produktion, der Auftragseingänge und der Beschäftigung. Möglicherweise könnte der drohende Streik in der US-Automobilwirtschaft geholfen haben, da sich einige Unternehmen offenbar auf dieses Problem durch ein Hochfahren der Produktion vorbereitet hätten. Ein weiteres Problem, welches perspektivisch auch nicht helfe, sei die höchst restriktiv angelegte Geldpolitik der Federal Reserve mit mittlerweile deutlich höheren Kreditzinsen für Unternehmen, Verbraucher und Staat. Wenngleich die ISM Preiskomponente gefallen sei, würden die Ergebnisse des ISM insgesamt die Zinserwartungen wieder steigen lassen. So überrasche es kaum, dass Zinsen und der US-Dollar steigen würden, wohingegen der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) deutlich falle. (Ausgabe vom 02.10.2023) (03.10.2023/ac/a/m)



