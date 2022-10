Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Druck auf die FED wächst und könnte weiter zunehmen - nicht nur im Inland, wo hartnäckige Inflationskomponenten im August überraschend hoch ausfielen und Zweifel an einer weichen Landung aufkommen ließen, sondern auch im Ausland, wo steigende Staatsanleiherenditen zu außergewöhnlichen Wechselkursschwankungen geführt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Die in dieser Woche veröffentlichten Daten könnten den Druck von beiden Seiten verstärken. Die gestern veröffentlichten ISM-Einkaufsmanagerindices im September seien schwächer ausgefallen als erwartet. Auch die Arbeitsmarktkomponente, die sich im Vormonat sehr stark gezeigt habe, sei zurückgefallen. Der Arbeitsmarkt scheine aber weiter robust und signalisiert möglicherweise noch immer nicht die von den Währungshütern erhoffte Verlangsamung. Auch wenn die Zahl der offenen Stellen im August etwas zurückgegangen sein möge, gebe es laut Konsensschätzungen immer noch weit über 10 Millionen freie Stellen und einen Beschäftigungszuwachs um mindestens weitere 200.000 im September, je nachdem, ob der ADP-Beschäftigungsbericht oder die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft zugrunde gelegt würden. Damit bliebe die Arbeitslosenquote bei 3,7%, sofern es keine Überraschungen bei der Erwerbsquote gebe. Anleihen, Aktien und Währungen könnten also eine weitere unruhige Woche vor sich haben.



Eine robuste Wirtschaft und ein stabiler Arbeitsmarkt könnten den Aktienmarkt belasten und den USD stärken. (Ausgabe vom 03.10.2022) (05.10.2022/ac/a/m)



