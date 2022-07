Dies sei kein rein amerikanisches Thema: In der Eurozone liege die Arbeitslosenquote derzeit trotz Nachwirkungen der Pandemie und des Energiepreisschocks auf dem Allzeittief seit Beginn der Währungsunion 1999. Auch an den europäischen Flughäfen herrsche Chaos, das vor allem mit Personalmangel erklärt werde. Was sei da los?



Vor allem in den USA habe die Pandemie eine Welle frühzeitiger Eintritte in den Ruhestand ausgelöst, der wohl dauerhaft sei. Andere Auswirkungen des Virus - Angst vor Ansteckung, Aufsicht für Kinder, während die Schulen geschlossen gewesen seien, Pflege alter und besonders gefährdeter Menschen - hätten mittlerweile an Bedeutung verloren, würden aber teilweise wohl noch immer eine Rolle spielen.



Während in den USA die Zahl der Beschäftigten wieder grob ihr Niveau von Anfang 2020 erreicht habe, seien die Bevölkerung und die Wirtschaft seitdem gewachsen. Die Erwerbsquote (der Anteil der Beschäftigten und Arbeitssuchenden an den Personen im erwerbsfähigen Alter) sei aber aktuell rund einen Prozentpunkt niedriger als vor der Pandemie. Dies entspreche 2,6 Mio. Menschen, die "fehlen" würden. Manche davon hätten sich wie gesagt vom Arbeitsmarkt verabschiedet, aber viele würden in den kommenden Quartalen wieder arbeiten.



Wer innerhalb der Gruppe der Erwerbstätigen suche, werde jedoch auch fündig. Die Antwort auf die Frage "Wo sind die Arbeitskräfte hin?" sei oft: Zu Amazon oder zu einer großen Einzelhandelskette wie Walmart. Die Zahl der Beschäftigten im Onlinehandel liege heute nämlich gut 70.000 über ihrem Stand von Anfang 2020, die bei den "general merchandise stores" sogar 210.000 höher. Dies reflektiere den Boom bei den Konsumausgaben für Waren, der nun aber angesichts des Inflationsschocks auszulaufen scheine. Der Einzelhandel könnte daher eine Branche sein, die den Gesamtstellenaufbau (im Juli wohl noch einmal 250.000) perspektivisch drücken werde. Auch die Arbeitslosenquote dürfte angesichts der konjunkturellen Abkühlung wieder steigen. (29.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wohin man auch schaut, überall wird über fehlende Arbeitskräfte geklagt - von Fluglinien und Flughafenbetreibern über Logistikunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie oder auch in der Industrie, so die Analysten der Helaba.Obwohl die Beschäftigtenzahl in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen sei, habe die Nachfrage nach Mitarbeitern das Arbeitsangebot bei weitem überstiegen. Wie könne es sein, dass kurz nach einer der größten wirtschaftlichen Krisen in Jahrzehnten so viele Arbeitskräfte fehlen würden - und zwar gefühlt in fast allen Branchen gleichzeitig? Die Analysten hätten dieses Rätsel bereits vor rund einem Jahr und erneut im Februar 2022 thematisiert. Aber das Phänomen dauere an. In den USA seien im Frühjahr auf jeden Jobsuchenden fast zwei offene Stellen gekommen, ein Allzeithoch. Die Arbeitslosenquote sei mit 3,6% deutlich unterhalb von Schätzungen der "Vollbeschäftigung" und nur minimal höher als ihr 50-Jahrestief von Anfang 2020 (3,5%).