Das BIP-Modell der Atlanta FED habe vor nicht allzu langer Zeit auf ein annualisiertes Wachstum von 2,5% hingedeutet, aber jetzt zeige es nur noch 1,1% an. Dies sei auf einen geringeren Einfluss der realen Ausgaben und einen erhöhten negativen Einfluss der realen privaten Investitionen zurückzuführen. Auf der anderen Seite deute das Modell auf einen etwas höheren Beitrag der Nettoexporte hin.



Das GDPNow-Modell deute auf ein BIP-Wachstum unterhalb des Marktkonsenses hin. Die mittlere Schätzung der Blue-Chip-Umfrage (Umfrage unter 10 führenden Forschungsunternehmen) deute auf ein BIP-Wachstum von 1,5% im ersten Quartal 2023 hin.



Was könnten die heutigen Daten für die Märkte bedeuten?



Ein Ergebnis, das nahe an den Marktschätzungen liege, könnte für die Wall Street positiv sein und dazu beitragen, die Sorgen um den Bankensektor zu zerstreuen. Gleichzeitig dürften sie für den USD neutral sein, da er stärker auf die FED reagieren werde. Ein starkes BIP-Ergebnis könnte dem USD Auftrieb geben, da es die Chancen auf weitere Zinserhöhungen durch die FED erhöhen würde. Dies wiederum könnte sich negativ auf die Wall Street auswirken. Ein schwacher BIP-Bericht könnte gemischte Auswirkungen auf die Wall Street haben, würde sich aber höchstwahrscheinlich negativ auf den USD auswirken.



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) notiere im Bereich von 13.000 Punkten. Die Renditen seien wieder angestiegen (Rückgang bei TNOTE) und würden auf einen Rückzug hindeuten. (27.04.2023/ac/a/m)

