Noch am Anfang des Jahres seien die Sorgen, dass es eine Rezession in den USA geben könnte, riesig gewesen. Obwohl dieses Szenario mit der Bankenkrise im März noch einmal Zündstoff erhalten habe, sei es nicht eingetreten. Im Gegenteil: Die Wirtschaftsdaten hätten sich immer weiter verbessert. Die jüngste BIP-Prognose von 5,9 Prozent deute nun sogar auf einen Wirtschaftsboom in den nächsten Monaten hin, der vor allem Kupfer als wichtiges Industriemetall beflügeln sollte.



Kupfer spiele in der Industrie aufgrund seiner guten elektrischen Leitfähigkeit eine große Rolle. Auf dem Weg hin zur Elektrifizierung komme man am rotbraunen Metall deshalb schon lange nicht mehr vorbei.



Da der Preis für den Rohstoff allerdings nach wie vor auf dem Niveau von 2006 notiere, während die Produktionskosten über die Jahre deutlich gestiegen seien, seien viele Projekte unprofitabel geworden. Aus diesem Grund nehme die Minen-Produktion in den nächsten Jahren vermutlich ab, obwohl die Nachfrage weiter anziehen dürfte. Ein Angebotsdefizit dürfte in diesem Fall die logische Folge sein.



Typischerweise führe eine erhöhte Nachfrage bei gleichzeitig geringerem Angebot zu einem höheren Preis. Davon würden vor allem Minen-Aktien profitieren, die als Hebel auf den Rohstoff-Preis fungieren würden. Für defensiv orientierte Anleger eigne sich ein Investment in die laufende "Aktionär"-Empfehlung Freeport McMoran. Wer es spekulativer möge und einen potenziellen Tenbagger im Portfolio haben möchte, folge den Empfehlungen im Börsenbrief Goldfolio von Minen- und Rohstoff-Experte Markus Bußler. (25.08.2023/ac/a/m)







