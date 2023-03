Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI hat sich im Februar auf hohem Niveau stabilisiert, so die Analysten der Nord LB.



Der Dienstleitungssektor scheine der US-Wirtschaft in 2023 also wieder positive Impulse liefern zu können. Dies habe auch Implikationen für die Beschäftigungssituation. Die Ökonomie der Vereinigten Staaten präsentiere sich aktuell folglich sehr robust. Hohe Zinsen könnten jedoch bald zu einem größeren Problem werden. Wenn die Notenbank in Washington zu lange auf wirklich negative Daten zur Lage der US-Wirtschaft warten sollte, könnten weitere kräftige Leitzinsanhebung doch noch zu einer Rezession führen. Aus dieser Perspektive betrachtet handle es sich wieder einmal um fast schon gefährlich erfreuliche Angaben zum ISM Services PMI. (Ausgabe vom 03.03.2023) (06.03.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.