Bonn (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Daten aus den USA deuten auf eine erneute Beschleunigung des Wachstums im dritten Quartal hin, so die Analysten von Postbank Research.Der letzte Punkt werde mit einer erwarteten Zunahme der Erwerbstätigenzahl um 117.000 und einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote (von 3,5% auf 3,6%) besonders kritisch betrachtet. Die vergangene Woche veröffentlichten Revisionen der Daten des Amtes für Arbeitsstatistik (Bureau of Labour Statistics) hätten einen vorläufigen Rückgang der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft für März 2023 um 306.000 gezeigt, wobei man die endgültige Revision erst mit dem im Februar erscheinenden Arbeitsmarktbericht für Januar 2024 erhalten werde.Fazit: Wichtige US-Daten, die in dieser Woche veröffentlicht würden, dürften Aufschluss über die aktuelle Wirtschaftslage geben. (28.08.2023/ac/a/m)