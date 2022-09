Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor allem sinkende Benzinpreise sorgen bei den US-Verbrauchern für Entspannung an der Preisfront, so die Analysten der Helaba.Den Sieg über die Inflation in den USA bereits auszurufen, wäre vermessen. Noch immer sei der Arbeitsmarkt dort in einer robusten Verfassung, was durch die ungeachtet des letzten Anstiegs niedrige Arbeitslosenquote und den soliden Stellenaufbau unterstrichen werde. Deutliche Entlastungen aber gebe es vonseiten der Energiepreise. So seien die für die US-Verbraucher so wichtigen Benzinpreise weiter gesunken, wohingegen die weniger im Fokus stehenden Gaspreise einen Anstieg aufweisen würden. Immerhin scheine sich im laufenden Monat auch dort die Lage zu verbessern.Zudem seien einige vorlaufende Indikationen auch für andere Bereiche der Preisstatistik zuletzt freundlich ausgefallen. So habe die Nahrungsmittelinflation auf der Erzeugerpreisstufe wohl den Hochpunkt der Dynamik erreicht und auch die tendenzielle Beruhigung der Stimmung im Dienstleistungsgewerbe deute hier auf das Erreichen des Zenits hin.Alles in allem scheine somit ein Rückgang des Verbraucherpreisindex möglich. Da die Inflationsrate trotz des erwarteten Rücksetzers aber noch in der Nähe von 8% bleiben dürfte, gebe es keinen Grund für die FED, von dem avisierten aggressiven Vorgehen abzuweichen. Ein nachhaltiges Auspreisen der kurzfristigen Zinserwartungen wäre nach Erachten der Analysten der Helaba nicht angemessen, da Vertreter der Notenbank jüngst signalisiert hätten, dass die Geldpolitik für einen längeren Zeitraum restriktiv sein müsse. (09.09.2022/ac/a/m)