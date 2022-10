Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im September stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 263 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote habe einen Rücksetzer von 3,7% auf 3,5% gemacht und die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten um 0,3 % mom zugenommen. Unterteilt nach Gewerbezweigen sei der Rückgang der Beschäftigten im Finanzsektor auffallend. Wenig intuitiv sei der Beschäftigungsaufbau in der Bauwirtschaft.



Die FOMC-Mitglieder hätten in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass sie die geldpolitischen Zügel zeitnah noch deutlich stärker straffen würden. Der Arbeitsmarktbericht für September lasse das Szenario zu, dass die FED sowohl im November als auch im Dezember das Leitzinsintervall um jeweils 75 Basispunkte erhöhen könnte. (07.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.